Mehrere Jugendliche haben am Samstagabend das Wasserreservoir in der Straße „Ob den Rainen“ beschmiert. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, sprühten sie mit blauer, weißer und roter Farbe die Buchstaben „MVK“ an die Wand des Gebäudes. Bei der anschließenden Flucht der Täter habe die Polizei einen 15-Jährigen erwischt, der in seinem Rucksack mehrere Spraydosen gehabt habe. Die Höhe des entstandenen Schadens sei noch nicht bekannt. Die Ermittlungen der Polizei zu den Begleitern des Jungen dauern an.