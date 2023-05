Im Stockacher Bürgersaal Adler Post fand nach langer Pandemie-Pause mit dem Trio Berta Epple wieder ein uneingeschränktes Benefiz-Konzert des Lions Club Stockach statt. Die Erlöse aus dem Musikkabarett mit hintersinnigem Humor fließen in zwei Hilfsprojekte in der Region. Getragen werden die Großspenden des Lion Club Stockach von den Sponsoren der Veranstaltung. In diesem Jahr profitieren in Radolfzell das Frauenhaus der Diakonie und ein Jugendprojekt in Stockach mit Spenden in Höhe von jeweils 5500 Euro.

Konzert für den guten Zweck

Seit elf Jahren organisiert der Lions Club Stockach in Zusammenarbeit mit dem dort ansässigen Kulturamt ein Konzert für den guten Zweck. Mit dem dabei erwirtschafteten Überschuss unterstütze der Lions Club die Strukturen in der Region, sagte Christoph Krabbe vom Verein.

Meist werde der Überschuss zweigeteilt – für Organisationen, die Projekte für Erwachsene gestalten und für Projekte, von denen Kinder oder Jugendliche profitieren. Die Spenden für wohltätige Organisationen generieren sich aus Sponsorengeldern, da die Einnahme aus dem Konzert lediglich das Konzert selbst trage, so Krabbe.

Was neben einem Sichtschutz noch kommen soll

Das Frauenhaus der Diakonie in Radolfzell hat zehn Plätze für Frauen mit Kindern, die vor häuslicher Gewalt geflohen sind. Die Spende fließe in einen Sichtschutz für das Frauenhaus, erläuterte die Leiterin der Radolfzeller Diakonie-Verwaltung, Andrea Schmid. Der über acht Meter lange und in die Jahre gekommene Zaun am Garten des Frauenhauses soll für die Sicherheit der Frauen und Kinder auf eine Höhe erneuert werden, die vor Einblicken schützt.

Im Garten sollen auch ein Hochbeet und eine Kräuterschnecke angelegt werden, damit die untergebrachten Kinder mit Unterstützung einer Ergotherapeutin ihre Traumata mit einer sinnvollen Arbeit überwinden können. Das sei für die Kinder sehr wichtig, so Schmid. Der zweite Teil der Spende fließt in ein Jugendprojekt in Stockach. Dort errichten Jugendliche mit Unterstützung der Stadt Stockach einen Bike-Park im Osterholz.