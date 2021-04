Nicht nur die Ministranten, auch viele der Haupt- und Ehrenamtlichen der Seelsorgeeinheit St. Radolt haben sich kritisch mit dem Erlass der Glaubenskongregation als eine der Zentralbehörden der römisch-katholischen Kirche im Vatikan auseinandergesetzt. In einer Stellungnahme heißt es, auch bei Ihnen habe die ablehnende Antwort der Glaubenskongregation auf die Frage nach der Möglichkeit von Segnungen für gleichgeschlechtliche Paare Betroffenheit, Unverständnis und Ärger ausgelöst. Unterzeichnet ist die Stellungnahme in dieser Reihenfolge von den Gemeindereferentinnen Sigrid Billi und Franziska Shumba, von der Vorsitzenden des Pfarrgemeinderats Ute Teige, von Pastoralreferent Clemens Trefs, von Pfarrer Heinz Vogel und Pastoralreferentin Christina Wöhrle.

Radolfzell Ministranten hissen Regenbogenfahne Das könnte Sie auch interessieren

Sie hätten in den vergangenen Tagen wahrgenommen, dass bei vielen Menschen hier in Radolfzell die ablehnende Antwort der Glaubenskongregation für Unverständnis und Verärgerung gesorgt habe. Dazu erklären sie: „Wir schätzen die Einzigartigkeit aller Menschen unabhängig von Geschlecht und sexueller Orientierung.“ Sie nähmen die vielfältigen Lebens- und Beziehungswirklichkeiten ernst und unterstützten es, wenn auch Menschen aus dem Spektrum unterschiedlicher Geschlechtsidentitäten und sexuellen Orientierungen ihren Platz in den Gemeinden fänden.

Vielfalt unter einem Dach

Weiter heißt es: „Wir werden diese Menschen, wenn sie um den Segen für ihre Liebe bitten, nicht abweisen. Wir lehnen die Verlautbarung der Glaubenskongregation ab, da sie neue Erkenntnisse in Theologie und humanwissenschaftlicher Forschung nicht berücksichtigt.“ Die Haupt- und Ehrenamtlichen wollen die Diskussionen weiter mit Interesse verfolgen, wie sie etwa im Rahmen des Synodalen Weges geführt würden. Pfarrer Heinz Vogel hat in einer Ergänzung zu dieser Stellungnahme geschrieben, katholisch bedeute eben auch in einer Vielfalt unter einem Dach zu leben und sich auch „zusammen zu streiten und nicht auseinanderzuleben“.