Die Pandemie erfordert von allen Nachbarschaftshilfen besondere Maßnahmen. Hygienevorschriften und die Scheu vieler Menschen vor dem persönlichen Kontakt stellten eine Hürde dar, heißt es in einer Pressemitteilung der Nachbarschaftshilfe Möggingen, die erst im Frühjahr 2020 gegründet wurde. Tätigkeitsfelder des Vereins sind Hilfen beim Einkauf, bei Gängen zu Ärzten und Behörden, bei der Haushaltsführung, der Gartenarbeit, der Organisation von Impfterminen oder bei Fragen zu Internet, Handy und digitaler Kommunikation.

Kontakt Nachbarschaftshilfe Möggingen, Telefon: (0151)588 22 803, Email: einsatzleitung@nachbarschaftshilfe-moeggingen.de, im Internet: www.nachbarschaftshilfe-moeggingen.de.

Orientierung auch in der Pandemie

Die Nachbarschaftshilfe hat von Beginn an die notwendigen Hygienevorschriften umgesetzt, um für Hilfesuchende weiter ansprechbar zu bleiben. Sie wachse trotz der erschwerten Bedingungen seit ihrer Gründung stetig an Mitgliedern, aber auch an Helfern.

Wichtigster Baustein für eine erfolgreiche Nachbarschaftshilfe sei die Schulung und das Training der Helfer, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Schulungen seien ein wichtiger Baustein, um auch unter Pandemiebedingungen verlässlich anderen Menschen helfen zu können. Die zuständigen Stellen in der Politik haben die Nachbarschaftshilfe in die zweithöchste Gruppe bei der Impfpriorisierung eingestuft.

Neue Helfer sind willkommen

Die Nachbarschaftshilfe Möggingen freut sich über weitere Helfer. Sie sind bei ihren Einsätzen durch Versicherungen der Nachbarschaftshilfe Möggingen abgesichert. Ebenso werde der ehrenamtliche Einsatz durch eine Aufwandsentschädigung entlohnt, anfallende Fahrtkosten werden erstattet.