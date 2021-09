Eigentlich hatte das Polizeipräsidium Konstanz für seinen Zuständigkeitsbereich eine erfreuliche Entwicklung bei den Verkehrsunfällen im ersten Halbjahr dieses Jahres vermeldet.

Die Zahl der Unfälle sei um 6,6 Prozent auf 7820 Unfälle gesunken, die Zahl der Kollisionen mit Verletzten sei sogar um 14,3 Prozent auf 913 Unfälle zurückgegangen. Anders sieht es jedoch in Radolfzell aus: Dort zeigte sich eine gegenteilige Entwicklung, die Unfälle nahmen laut einer Statistik des Polizeipräsidiums Konstanz im ersten Halbjahr zu.

So registrierte die Polizei in diesem Zeitraum 154 Unfälle in der Stadt, 2020 waren es noch 135. In 54 Fällen wurden dabei Personen verletzt. Auch die Zahl der Verletzten stieg an: 2021 gab es sieben Schwerverletzte, 2020 fünf. Leicht verletzt wurden 2021 56 Personen, 2020 waren es 48.

So sieht es auf der Höri aus

Auch in Öhningen gibt es einen leichten Anstieg: Dort wurden in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 14 Unfälle gemeldet, einer mehr als noch 2020. Bei sechs davon gab es Verletzte. Immerhin wurde dort aber 2021 kein Schwerverletzter gemeldet, das ist einer weniger als 2020. Dafür nahm die Anzahl der Leichtverletzten von vier im vergangenen Jahr auf sieben zu.

In Gaienhofen ist mit 13 Unfällen im ersten Halbjahr einer weniger registriert worden, als 2020. Wie schon zuvor wurden in fünf Fällen Personen verletzt. Deutlicher ist der Unterschied in Moos: Dort gab es im vergangenen Jahr von Januar bis Juni 17 Unfälle, 2021 waren es sechs.

Die Zahl der Schwerverletzten nahm in Gaienhofen von null auf eins zu, auch die Zahl der Leichtverletzten stieg um zwei Personen auf sieben an. In Moos nahm die Zahl der Schwerverletzten von vier auf eins ab, auch die Zahl der Leichtverletzten sank von acht auf zwei.

Corona als ein Grund für Rückgang der Unfälle im Kreis

Dass im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers die Unfallzahlen im ersten Halbjahr generell zurückgegangen sind, führt die Polizei auch auf die Beschränkungen durch Corona zurück. Jedoch zeigten auch die Verkehrsüberwachungs- und Kontrollmaßnahmen Wirkung, so eine Mitteilung.