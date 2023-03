Radolfzell vor 1 Stunde

Unfallflucht im Mühlbach-Center: Unbekannter fährt im Parkhaus mit seinem Auto gegen Schiebertür

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls mit Fahrerflucht, der am Samstag in der Zeit von 8 bis 13.30 Uhr im Parkhaus des Mühlbach-Centers in Radolfzell geschehen ist.