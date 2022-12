Ein Fußgänger ist bei einem Unfall am Donnerstag gegen 21 Uhr verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, sei ein 37-jähriger mit seinem Auto auf der Untertorstraße gefahren. An der Einmündung zur Mooser Straße sei er abgebogen und dabei mit einem 83-Jährigen zusammengestoßen, der die Mooser Straße überquerte. Der Fußgänger sei auf die Frontscheibe und dann auf die Straße gestürzt. Ein Rettungswagen habe ihn in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Schadens am Auto des 37-Jährigen schätzt die Polizei auf rund 3500 Euro.