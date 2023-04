Zu einem Unfall ist es am Dienstagmorgen auf der Kreuzung der Bismarckstraße und der Walchnerstraße gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war eine 21-Jährige mit ihrem Auto von der Bismarckstraße in die Walchnerstraße abgebogen und dabei mit einem entgegenkommenden 44-jährigen Radfahrer zusammengestoßen.

Dieser habe sich dadurch allerdings glücklicherweise nur leicht verletzt. Ein Rettungswagen sei nicht benötigt worden. Am Auto sei lediglich ein geringer Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden. Die Höhe des Schadens am Fahrrad sei nicht bekannt.