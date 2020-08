Ein unbekannter Mann soll am Dienstag gegen 15.45 Uhr in der Strandbadstraße am Zaun des Strandbades sein Geschlechtsteil entblößt haben. Laut Bericht der Polizei soll er dann angefangen haben zu onanieren. Ein Zeuge soll den Mann zur Rede gestellt haben, woraufhin er in unbekannte Richtung floh.

Beschrieben wird der unbekannte Mann wie folgt: etwa 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, sehr kurze, blonde Haare, hat Tattoos an der rechten Halsseite sowie an den Unterarmen, war bekleidet mit einem weiß/grün gestreiftem Unterhemd und einer schwarzen Jogginghose mit hellem Motiv.

Die Suche nach dem Unbekannten verlief laut Polizei erfolglos. Personen, die Hinweise zum Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Telefon (0 77 32) 950 66-0, zu melden.