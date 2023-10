Bei einem Unfall am Freitagmorgen ist eine 17-Jährige verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, sei die junge Frau mit einem Benelli Motorrad von der Ziegelei Rickelshausen in den Kreisverkehr in Richtung Böhringen eingefahren. Zeitgleich sei ein noch unbekannter Autofahrer mit einem dunklen oder schwarzen Renault aus Richtung Radolfzell kommend ungebremst in den Kreisverkehr gefahren und habe der Motorradfahrerin die Vorfahrt genommen.

Durch eine Vollbremsung sei es der 17-Jährigen gelungen, einen Zusammenstoß zu verhindern. Allerdings sei sie gestürzt. Ohne sich um die verletzte 17-Jährige zu kümmern, sei der Unbekannte einfach weitergefahren. Die Besatzung eines Rettungswagens habe die junge Frau vor Ort versorgt. An ihrem Motorrad sei ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden.

Der Polizeiposten Rielasingen-Worblingen sucht nun Zeugen und bittet um Hinweise unter 07731 917036.