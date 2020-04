Am Mittwoch, 1. April, gegen 22.30 Uhr ist ein Defibrillator aus seiner Station im Bahnhof Radolfzell gehebelt worden. Wie die Polizei mitteilt, sei dadurch ein Alarm ausgelöst worden. Die herbeigerufenen Rettungskräfte hätten am Bahnhof jedoch keinen Notfall oder Personen angetroffen. Das Gerät für die ambulante Herz-Lungen-Wiederbelebung hätten sie eine Meter entfernt vom Gehäuse aufgefunden. Die Polizei bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell unter Telefon (0 77 32) 95 06 60 in Verbindung zu setzen.