In der Nacht auf Sonntag, 17. September, ist ein unbekannter Täter in eine Bar und einen daneben befindlichen Imbisswagen am Konzertsegel eingebrochen. Laut einer Mitteilung der Polizei habe sich im Zeitraum zwischen 23 Uhr und 08.45 Uhr ein Einbrecher gewaltsam Zugang in die Bar verschafft. Der Täter habe dort, nachdem er die Räumlichkeiten durchsucht hatte, die Trinkgeldkasse entwendet.

Im gleichen Zeitraum habe der unbekannte Täter den Imbisswagen aufgehebelt und ebenfalls eine Kasse mit Bargeld entwendet. Die Höhe des entstandenen Schadens ist laut Polizei bislang nicht bekannt.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Konzertsegels beobachtet haben oder sonst Hinweise auf die Identität des Einbrechers geben können, sich unter der Telefonnummer 07732 950660 zu melden.