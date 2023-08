Ein Unbekannter hat am Samstagmorgen ein Auto in der Pfarrer-Zuber-Straße beschädigt. Laut einer Mitteilung der Polizei touchierte er einen auf Höhe des Hauses mit der Nummer 4 geparkten schwarzen Mercedes der C-Klasse im Bereich des vorderen, linken Kotflügels. Danach sei er einfach davongefahren, ohne sich um den von ihm verursachten Schaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern. Die Polizei bittet nun Unfallzeugen, sich unter der Telefonnummer 07732 950660 zu melden.