Ein unbekannter Autofahrer hat laut einer Mitteilung der Polizei am Freitag eine Unfallflucht in der Straße Lippwiesen begangen. Er habe mit seinem Wagen vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen auf dem Parkplatz eines Discounters abgestellten grauen BMW gestreift. Dabei sei an der linken hinteren Stoßstange ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro entstanden. Der Verursacher sei weitergefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell unter 07732/95066-0 zu melden.