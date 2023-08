Lag es an der Hitze? Bereits in der Nacht von Donnerstag, 24. August, auf Freitag, 25. August, haben Unbekannte eine Beschädigung an einer Kaffeebar in der Schützenstraße am Seemaxx Outlet-Center begangen. Die Täter sollen laut Bericht der Polizei mehrere Stühle, eine Sitzbank sowie einige Absperrpfosten der Gaststätte Daniels Coffee in den Teich vor dem Einkaufscenter Seemaxx geworfen haben.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Telefon 07732 950660, entgegen.