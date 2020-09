Radolfzell vor 3 Stunden

Unbekannte verprügeln nachts zwei junge Männer in der Höllturm-Passage

Ein 21-Jähriger und ein 22-Jähriger sind bei einer Auseinandersetzung in der Nacht auf Sonntag gegen 3 Uhr in der Höllturm-Passage in Radolfzell verprügelt worden.