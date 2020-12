Am Montagabend haben zwei Unbekannte einen Tankstellenmitarbeiter mit Waffe und Messer bedroht und die Tankstelle ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich dabei um eine Tankstelle in der Zeppelinstraße.

Gegen 21 Uhr sei einer der beiden Männer als Kunde in den Verkaufsraum gegangen. Als der zweite Mann eintraf, sei der erste hinter den Verkaufstresen gegangen und habe den Tankstellenmitarbeiter mit einer Waffe bedroht und die Aushändigung der Einnahmen gefordert.

Täter flüchten in verschiedene Richtungen

Laut Polizei sei der Mitarbeiter dem nicht sofort nachgekommen, woraufhin der zweite Unbekannte den Angestellten mit einem Messer bedrohte. Nach dem Öffnen der Kasse, sei das Bargeld entnommen worden. Und die Täter seien in unterschiedliche Richtungen geflüchtet. Während einer in Richtung Haselbrunnstraße gelaufen sei, habe der andere die Böhringen Straße überquert und sei über den Parkplatz eines Fitnessstudios in unbekannte Richtung geflohen.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Da die eingeleitete Fahndung negativ verlief, sucht die Polizei nach Personen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben könnten oder zur Tatzeit sachdienliche Beobachtungen gemacht haben.

Die Männer wurden wie folgt beschrieben. Der erste Tatverdächtige sei 160-165 cm groß. Etwa 20 Jahre alt und von schmächtiger Statur. Er war mit einer dunklen Kapuzenjacke, einer dunklen Mund-Nasenbedeckung, schwarzen Handschuhen, einer dunklen Hose und schwarzen Sportschuhen bekleidet, so die Polizei. Der zweite Tatverdächtige sei 165-170 cm groß, etwa 20 Jahre alt und von schmächtiger Statur. Auch er trug eine dunkle Kapuzenjacke, aber auch ein dunkles Halstuch mit weißen Stickereien, schwarze Handschuhe, eine dunkle Hose und dunkle Sportschuhe.

Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Radolfzell unter Telefon (0 77 32) 95 06 60 erbeten.