Noch unbekannte Täter sind am Freitag gegen 4 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße Sonnenhalde eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und gelangten so in die Innenräume. Als sie dort auf die Bewohnerin getroffen seien, seien sie mit ihrer Beute – einem Laptop – geflohen. Zuvor hätten die Täter noch versucht, in das Nachbargebäude einzusteigen. Das sei ihnen aber nicht gelungen.

Bei den Tätern soll es sich laut der Polizei um zwei Männer handeln, die beide etwa 180 Zentimeter groß und sportlich seien. Einer der Einbrecher sei vollständig dunkel gekleidet gewesen. Der andere habe ein hellgraues Sweatshirt getragen. Beide Männer hätten Kapuzen über den Kopf gezogen.

Personen, die im Verlauf des Abends und der Nacht Verdächtiges im Bereich der Sonnenhalde beobachtet haben oder Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell unter 07732 950660 zu melden.