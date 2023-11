Noch unbekannte Täter sind am Mittwochabend gegen 22.45 Uhr in die Gerhard-Thielcke-Realschule in der Markelfinger Straße eingebrochen. Laut der Polizei gelangten die Täter gewaltsam über eine Nebentür in das Lehrergemeinschaftszimmer. Dort hätten sie verschlossene Spinde aufgebrochen und daraus Wertgegenstände und Bargeld mitgenommen. Die Höhe des entstandenen Schadens sei noch nicht bekannt.

Die Polizei in Radolfzell ermittelt wegen des Einbruchs und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07732 950660 entgegen.