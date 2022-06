Wie es in einer Pressemitteilung heißt, hätten gegen 20.15 Uhr zwei unbekannte Täter einen 38 Jahre alten Mann in der Schlesierstraße unvermittelt angegriffen, ihm ins Gesicht geschlagen und anschließend mehrfach auf den am Boden liegenden 38-Jährigen eingetreten. Die Täter hätten dabei den Geldbeutel des Mannes aus seiner Gesäßtasche gestohlen, dann Bargeld, Ausweis sowie Bankkarte genommen und seien geflüchtet.

Zu den beiden Tätern liegt der Polizei laut der Mitteilung folgende Beschreibung vor: männlich und circa 170 Zentimeter groß. Einer der Männer habe eine hellere Haut und längere, blonde und zu einem Zopf gebundene Haaren gehabt, sei schlank, habe einen Bart und sei etwa 25 Jahre alt. Er habe eine kurze Hose und ein graues T-Shirt getragen.

Der andere Mann wird als dunkler Hauttyp, schlank und rund 30 Jahre alt beschrieben. Er habe eine kurze Hose und ein weißes T-Shirt getragen. Das Kriminalkommissariat Konstanz hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07531/995-0 zu melden.