In die Gerhard-Thielcke-Realschule ist in der Nacht von Dienstag, 26. September, auf Mittwoch, 27. September, eingebrochen worden. Laut Polizei seien unbekannte Täter über die Feuerleiter in das erste Obergeschoss des Schulgebäudes gelangt, indem sie dort das Fenster eines Klassenzimmers eingeschlagen hätten.

Dort hätten sie randaliert, aber nach bisherigem Kenntnisstand nichts entwendet. Die Höhe des entstandenen Schadens ist laut Polizei noch nicht bekannt. Das Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07732 950660 zu melden.