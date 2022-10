Radolfzell-Böhringen vor 5 Stunden

Unbekannte brechen Container auf und stehlen Maschinen von Baustelle

Von einer Großbaustelle in Radolfzell-Böhringen wurden mehrere Baugeräte in fünfstelligem Wert entwendet. Die Polizei geht von einem möglichen Zusammenhang zu einer weiteren Tat in der Region aus.