Unbekannte haben im Laufe des Dienstags oder auch in der Zeit davor das Gebäude des DRK Ortsvereins in der Güttinger Straße mit schwarzer Farbe besprüht. Laut der Polizei wurden zwei Schriftzüge festgestellt. Nun werden Zeugen gesucht. Wer Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich per Telefon unter (07732) 950660 an das Polizeirevier Radolfzell zu wenden.