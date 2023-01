Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Wochenende ereignet hat.

Wie sie berichtet, hätten Unbekannte in der Nacht auf Sonntag, im Zeitraum zwischen 2 Uhr und 11 Uhr, ein Graffiti an die Hauswand neben der Eingangstür eines Anwesens in der Lohmühlenstraße. Dabei sei ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden.

Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Verursacher erbittet das Polizeirevier Radolfzell unter (0 77 32) 9 50 66 0.