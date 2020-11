Glimpflich ist ein Unfall ausgegangen, der sich am Freitag gegen 7.30 Uhr an der Kreuzung zwischen der Straße Im Wiesengrund und der Öschlestraße ereignet hat. Laut der Polizei befand sich ein 16-jähriger Radfahrer zum Unfallzeitpunkt laut eigenen Angaben bereits mittig im Kreuzungsbereich, als eine noch unbekannte Autofahrerin in einem roten Kleinwagen von rechts aus der Öschlestraße in die Kreuzung eingefahren sei.

Das Auto sei mit dem Fahrrad zusammengeprallt, wobei der 16-Jährige gestürzt sei. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, sei die unbekannte Frau weiter gefahren. Am Fahrrad entstand Schaden von mehreren hundert Euro. Nach Angaben des Jugendlichen soll es sich bei der Autofahrerin um eine Frau mit langen blonden Haaren gehandelt haben. Wer Hinweise zu ihr oder ihrem Auto geben kann, wird gebeten, sich per Telefon unter (07732) 950660 an das Polizeirevier Radolfzell zu wenden.