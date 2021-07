Radolfzell vor 39 Minuten

Unachtsamkeit führt zu einem Unfall im Kreisverkehr bei der Zeppelinstraße

Rund 10.000 Euro Schaden sind bei einem Unfall entstanden, der sich am Mittwoch kurz vor 9 Uhr am Kreisverkehr im Bereich der Zeppelinstraße am Ortsrand von Radolfzell ereignet hat.