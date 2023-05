Radolfzell/Singen vor 2 Stunden

Umbruch bei der Sparkasse: Auf dem Land wird geschlossen, in Radolfzell neu gebaut

Die Sparkasse Hegau-Bodensee will das Privatkundengeschäft reformieren. Kleine Filialen werden geschlossen, in großen Geschäftsstellen wird investiert. In Radolfzell ist in der Höristraße ein Neubau geplant