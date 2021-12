Um den lokalen Handel und die Gastronomie während dieser Phase der Pandemie zu unterstützen, hat der Radolfzeller Gemeinderat beschlossen, den Weg und Aufenthalt in der Innenstadt etwas attraktiver zu machen. So sollen ab Donnerstag, 16. Dezember, die Parkgebühren für innerstädtische Parkplätze für zwei Stunden ausgesetzt werden. Heißt: Gratis parken nur mit der Parkscheibe für zwei Stunden in der Stadt. Und das bis zum 31. Dezember 2021.

Ausnahmen bestehen bei Kurzzeitparkplätzen und Parkplätzen mit einer Höchstparkdauer von einer Stunde, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Hier gilt: Während der angegebenen Höchstparkdauer kann kostenfrei geparkt werden.

Auch der Stadtbus fährt kostenfrei an bestimmten Tagen

Zusätzlich soll auch die Anfahrt mit dem Bus kostenfrei werden. Ebenfalls ab dem 16. Dezember fährt der Stadtbus jeweils von Donnerstag bis Sonntag an den letzten Wochenenden in diesem Jahr für alle gratis. Diesen Vorschlag machte die FGL-Fraktion im Gemeinderat, der Aufsichtsrat der Stadtwerke Radolfzell nahm die Idee auf und setzte sie sogleich um.

Oberbürgermeister Simon Gröger betont: „Wir wollen unseren Gewerbetreibenden helfen und in dieser schwierigen Lage unterstützen. Ich würde mich freuen, wenn das tolle Angebot für unsere Innenstadt rege genutzt wird.“

Aktionsgemeinschaft weiß die Unterstützung zu schätzen

Andreas Joos von der Aktionsgemeinschaft hebt hervor: „Wir freuen uns, dass die Stadt mit dieser Maßnahme ein weiteres Zeichen setzt, um die Händler und Gastronomen in unserer Stadt zu unterstützen. In dieser wirklich schwierigen Zeit braucht es das gemeinsame Engagement aller Beteiligten, um das wunderbare Angebot unserer Stadt nachhaltig bei unseren Kunden zu verankern und damit das Überleben der Gewerbetreibenden langfristig zu sichern.“