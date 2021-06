von Marina Kupferschmid

Schon beim Gedanken an einen Ultramarathon fährt dem durchschnittlich sportlichen Normalbürger der Schmerz in die Glieder. Was muss einen antreiben, eine 100 Kilometer lange Strecke zu laufen, wie sie Rodrigo Orelhana aus Böhringen am kommenden Samstag bezwingen will? Er und sein Mitstreiter Bruno Pereira-Guyer aus Zürich haben sich diese Challenge selbst ausgedacht und auferlegt.

Neben ihren sportlichen Ambitionen wollen die beiden gebürtigen Brasilianer auf die Gewalt an Frauen in ihrem Heimatland aufmerksam machen und haben deshalb ihren Ultramarathon mit einem Spendenaufruf für den guten Zweck verbunden. Mit Hingabe stellen die beiden Ultramarathon-Männer nach monatelanger Vorbereitung auch allein mit ihren Familien die Infrastruktur für dieses ambitionierte Vorhaben auf die Beine.

Sportliches und Soziales verbinden

„Alles fing damit an, dass wir uns im letzten Jahr zum Zürich-Marathon angemeldet hatten, dieser wegen Corona immer wieder verschoben und schließlich abgesagt wurde. Auch momentan gibt es keine offiziellen Wettkämpfe“, erzählt Rodrigo Orelhana (41). Sport, so berichtet der Familienvater aus Böhringen, sei ein fester Bestandteil seines Lebens, um sich frisch und wohl zu fühlen im Körper wie im Geist. Dazu gehöre auch Disziplin. All dies wollen er und seine Frau Corinna Oesterle – ebenfalls sportlich, nur nicht so extrem – auch ihren beiden Kindern, acht und sechs Jahre, vorleben.

So sehe es auch Bruno Pereira und seine Familie, berichtet Orelhana. Überhaupt habe ihn erst sein Freund Bruno in die Welt der Marathonläufer und Ironman-Teilnehmer gebracht. Kennengelernt haben sich die beiden brasilianischen Landsleute vor etlichen Jahren über ihre Frauen, die in einem Portugiesisch-Kurs miteinander ins Gespräch kamen. Seither laufe er jedes Jahr 2500 bis 3000 Kilometer, daneben fährt er viel Rad und schwimmt.

Um während der Pandemie sportlich am Ball zu bleiben, brauchte es für die beiden Sportsmänner ein Ziel. „Wir wollten Sportliches und Soziales zusammenbringen“, berichtet Rodrigo Orelhana. Auf der Suche nach einem guten Zweck und bei vielen Telefonaten in ihre Heimat Brasilien hörten sie, dass sich dort die ohnehin schon häufige Gewalt an Frauen während der Pandemie nochmals vervielfacht hat.

Zehn bis zwölf Stunden Laufzeit

So entschieden sich die beiden Laufsportler für einen Ultramarathon mit Spendenaufruf zur Unterstützung der Associação Fala Mulher, einem Verband in Sao Paulo, der Frauenhäuser mit angegliederten Ausbildungszentren betreibt und seine Arbeit sehr transparent macht. Ziel des Duos ist es, eine Spendensumme von 6000 Reais (umgerechnet etwa 1000 Euro) zu erreichen. Fast 40 Prozent davon sind durch zahlreiche Unterstützer aus dem Freundeskreis und der Läuferszene bereits vor dem Start erreicht.

Seit Anfang November ist Rodrigo Orelhana in Vorbereitung auf den Ultramarathon 2600 Kilometer gelaufen, in den letzten 13 Wochen zwölf volle Marathon-Distanzen. Jedesmal von Böhringen nach Allensbach und zurück, dann mit frisch gefülltem Kammerbag (Rucksack) weiter Richtung Bankholzen und wieder zurück. Zweimal mussten die Läufer verletzungsbedingt den Ultramarathon verschieben. Am 26. Juni um 5 Uhr früh wollen sie nun in Bülach bei Zürich am Haus von Bruno Pereira starten und einen Rundkurs von 20 Kilometern fünfmal laufen.

Das Haus ist Dreh-und Angelpunkt für die notwendigen sieben Liter Flüssigkeitsnachschub: Dort stehen die Frauen mit frisch gefüllten Kammerbags bereit und Wassereimern für eine schnelle Erfrischung kopfüber, die Kinder wollen ihren Vätern zujubeln. Für Rodrigo Orelhana sind die 100 Kilometer die bisher größte sportliche Herausforderung. Er rechnet mit zehn bis zwölf Stunden Laufzeit.

Drei bis vier Tage vorher setzt der 1,71 Meter große und 66 Kilo leichte Marathonmann auf eine Diät mit Extra-Proteinen und Kohlenhydraten. Am Abend vor dem Start wird er sein Lieblingsessen – Reis mit gegrillter Hähnchenbrust und Avocado-Tomatensalat mit viel Olivenöl – zu sich nehmen und zum Frühstück vor dem Start zwei Tassen Kaffee und ein paar Stücke Brot mit Butter und Honig.

Hoffen, dass der große Schmerz erst bei Kilometer 85 kommt

„Es wird eine schwierige Challenge“, ist Orelhana sich sicher, „allein, weil der sonst bei Wettkämpfen übliche große Zirkus mit zujubelnden Menschen am Streckenrand fehlt und auch, weil mit einem heißen Tag zu rechnen ist.“ So dürfte der Lauf, wie bei allen Marathons, nicht zuletzt ein Kampf gegen sich selbst werden. Aber er sei mental vorbereitet, der Schmerz könne ihn nicht stoppen. Er hoffe, dass die größten Schmerzen erst bei Kilometer 85 kommen.

Zur Sicherheit hat er Extra-Schuhe und -socken im Gepäck. Mit Bruno sei es ausgemachte Sache, dass, wenn einer es nicht mehr schaffe, der andere weiterlaufe. „Das Wichtigste für uns ist, gesund ins Ziel zu kommen“, unterstreicht Rodrigo Orelhana. Beide freuen sich, dass einige Freunde aus der Laufszene angekündigt haben, zu der ein oder anderen Runde hinzuzustoßen. Vor allem aber hoffen sie, dass ihre Challenge für den guten Zweck Nachahmer findet.