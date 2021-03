von Natalie Reiser

Rund um den 110. Weltfrauentag, der auf den 8. März datiert ist, hat das Frauennetzwerk Radolfzell Online-Veranstaltungen organisiert. Die Organisatorinnen wollen darauf aufmerksam machen, dass Frauen in Deutschland nach wie vor 21 Prozent weniger als Männer verdienen. Zudem trügen Frauen in der Pandemie den Großteil der Mehrfachbelastung innerhalb der Familie.

Online am 12. März

Doch was das Alter angeht, seien Frauen den Männern voraus. Mit speziellem Blick auf das weibliche Geschlecht, das im Durchschnitt vier Jahre länger lebt als Männer, will die Altersforscherin und Gerontologin Ulla Reyle aus Tübingen in ihrem Vortrag „Graue Haare – buntes Leben“ am 12. März Tipps dafür geben, wie man die Weichen für das letzte Lebensdrittel so stellen kann, dass es gut und sinnvoll gelingt.

Die Gerontologie untersucht die Vorgänge des Alterns unter biologischen, medizinischen, psychologischen und sozialen Aspekten. Gerontologen entwickeln Konzepte, die den Bedürfnissen älterer Menschen entsprechen. In ihrem Vortrag, den die Wissenschaftlerin auf Einladung des Frauennetzwerks Radolfzell halten wird, will sie die Gender-Frage im Blick behalten und speziell auf die Situation von Frauen im letzten Lebensdrittel eingehen. Für das hohe Alter gelte ohnehin: „Je älter, desto weiblicher, desto alleinstehender“, so Reyle.

Viele Frauen verlebten die letzten sieben oder acht Jahre ihres Lebens weitgehend allein. Und deshalb empfehle es sich mit noch mehr Dringlichkeit für sie, die Weichen früh genug so zu stellen, dass das Leben des letzten Lebensdrittels tatsächlich erfüllt, und wie es die meisten Menschen wünschen, zu Hause gelebt werden kann. Generell müsse unsere Gesellschaft „erst ausprobieren, wie das lange Leben für alle gut gelingen kann“, sagt Reyle. Denn bislang gab es noch nie so viele Menschen in Deutschland, die ein hohes Lebensalter erreichen. Derzeit lebten 16.000 über Hundertjährige in unserem Land.

Den Rollenwechsel bewusst vollziehen

Das Lebensalter zwischen 50 und 60 sieht die Medizinerin als einen guten Zeitrahmen, in dem die Lebensumstände neu überdacht und möglicherweise grundlegend geändert werden könnten. Viele Kinder verließen in dieser Lebensspanne ihrer Eltern das Haus. Der Erziehungsauftrag sei erledigt. Und damit veränderten sich die Rollen in der Familie und Beziehung. Diesen Rollenwechsel bewusst zu vollziehen und zu akzeptieren, hält die Altersforscherin für wichtig, um in der Lebensphase, in der es zu Hause wieder ruhiger wird, Glück zu finden. Und um dem Alter nicht depressiv, sondern realistisch, aber positiv entgegenzublicken.

Das Haus zu groß?

Es sei von Vorteil, immer ein paar Jahre im Voraus zu denken, so die Alternsforscherin. Oft stellten sich die Fragen: Sollen wir weiterleben wie bisher oder ist das Haus für zwei zu groß? Soll man sich verkleinern? Ulla Reyle kritisiert, viele Menschen verließen zu früh ihre eigenen vier Wände, um in eine Form des Betreuten Wohnens zu ziehen. Als Lösung, um es vielen Menschen zu ermöglichen, lange zu Hause zu leben, regt sie ein kommunales Quartiersmanagement an, das Senioren darin berät, ihre Wohnung barrierefrei zu gestalten und wenn nötig, Pflegedienste zu Hause in Anspruch zu nehmen.

Alle altern anders

All diese Angelegenheiten zu durchdenken und rechtzeitig zu planen, solle nicht bedeuten, den mentalen Fokus nur noch auf die Bedürftigkeit im Alter auszurichten, sondern um so lange wie möglich frei und glücklich zu leben. Ulla Reyle macht Mut: „Wir altern alle anders.“ Das biologische Alter sei nicht das Wichtigste. Vielmehr solle man darauf achten, mit Anmut zu altern.