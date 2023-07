Schreck am Vormittag: Ein noch unbekannter Täter hat am Donnerstag gegen 11 Uhr einen Kiosk in der Konstanzer Straße überfallen. Wie die Polizei mitteilt, habe der unbekannte Mann einen 65-jährigen Angestellten mit einem Messer bedroht und das Bargeld aus der Kasse verlangt. Anschließend sei er mit seiner Beute in Höhe von mehreren hundert Euro aus dem Laden geflohen und zu Fuß über die Schillerstraße in unbekannte Richtung geflüchtet. Zuvor habe er sich aber noch in akzentfreiem Deutsch bei seinem Opfer entschuldigt.

So sieht der Räuber aus

Der Geschädigte habe den Räuber als einen Mann zwischen 20 und 30 Jahren beschrieben. Er habe eine dunkle Hautfarbe gehabt, sei zwischen 185 und 190 Zentimetern groß und schlank gewesen. Zudem habe er eine schwarze Kapuzenjacke, eine schwarze Jogginghose sowie dunkle Turnschuhe getragen. Vor das Gesicht habe er eine weiße Stoffmaske gezogen.

Die Polizei bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können, sich bei der Kriminalpolizei Rottweil unter der Telefonnummer 0741 4770 zu melden.