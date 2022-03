von Georg Lange

Fasziniert, hypnotisiert und verzaubert – wenn die Amerikaner und Briten diese Gemütsregungen in einem einzigen Wort zum Ausdruck bringen möchten, dann sprechen sie von „mesmerised“. Nur wenigen Menschen ist es vergönnt, ihren Namen im Wortschatz einer Sprache als deren Ursprung wiederzufinden.

Franz Anton Mesmer ist solch ein Mensch. Geboren vor 288 Jahren in Iznang, verzauberte er als Arzt die Salons von Wien und Paris mit einer spektakulären Heilmethode, die sich auch auf seinen Namen beruft: dem Mesmerismus. Er selbst nannte es den tierischen Magnetismus. Und obwohl der Mesmerismus von der Wissenschaft abgelehnt wird, so bilden dessen Ideen die Grundlage moderner psychologischer Konzepte wie der Suggestion und der Hypnose.

Guru oder Wohltäter?

Wer war dieser Mann, der genauso viele Bewunderer wie Kritiker auf sich zog? Der Stockacher Historiker Thomas Warndorf hat in einem faszinierenden Vortrag „Der Magier aus Iznang“ im Stadtmuseum das Leben des umstrittenen Mediziners beleuchtet, der von einer geheimnisvollen Lebenskraft ausging: dem animalischen Magnetismus.

Franz Anton Messmer wurde 1734 in Iznang auf der Höri geboren und starb 1815 in Meersburg. Thomas Warndorf gab in seinem Vortrag „der Magier aus Iznang“ ein kurzes Spektrum über den Arzt, von dem behauptet wird, dass er ein Wohltäter der Menschen sei. Andere hätten ihn als Guru, als Scharlatan oder gar als einen Dämon betrachtet, zitierte Thomas Warndorf den Mesmer-Kenner und Mediziner Heinz Schott.

Und eine Wochenzeitung habe einen Artikel über die Psychoanalyse mit folgender Bemerkung eingeleitet: „Der deutsche Arzt Mesmer hat den Grundstein für die Theorien von Freud, Adler und C.G. Jung gelegt.“ Das Bild dieses Mannes sei widersprüchlich schillernd, fasste Thomas Warndorf die Eindrücke über den Arzt Franz Anton Mesmer zusammen. Seine Ideen habe Mesmer in einer Zeit massiver sozialer und politischer Wandlungen, aber auch bahnbrechender wissenschaftlicher Neuentdeckungen entwickelt.

Eine universelle Schwerkraft

Iznang zählte zum Hochstift Konstanz. Und Mesmers Vater stand in Diensten des Fürstbischofs von Konstanz. Von Bischof Franz Konradt von Rodt erhielt der junge Mesmer ein Stipendium für ein Studium der Philosophie und Theologie. Mesmer studierte in Konstanz, Dillingen und Ingolstadt. In Wien seien Jura und Medizin hinzugekommen, so Warndorf.

Zur Person Thomas Warndorf, Historiker und Soziologe, lebt in Stockach. Er war Lehrer und Kunsterzieher und ab 1986 Kulturamtsleiter in Meersburg. 13 Jahre lang war Warndorf Studioleiter des Senders Radio 7 und Moderator vieler Sendungen. Im Jahr 2001 zog er in seine Heimatstadt Stockach zurück. Dort leitete er bis Ende 2011 das Kulturamt. In Stockach war er Mitglied des Hohen grobgünstigen Narrengerichts und 14 Jahre lang im Amt des Klägers. Warndorf schreibt Bücher und Aufsätze zumeist mit Themen aus der Lokal- und Regionalgeschichte und malt Bilder mit Stiften, Aquarell, Pastell und Tusche.

Die besuchten Hochschulen standen unter jesuitischer Regie. Gleichzeitig befand sich Franz Anton Mesmer in einer Zeitenwende und am Beginn neuer Formen wissenschaftlicher Forschung: Man bildete Thesen und versuchte, diese zu verifizieren und zu falsifizieren. In seiner Doktorarbeit formulierte er eine Grundthese mit einem Begriff, der in den Wissenschaften neu auftauchte: mit dem Begriff der Kraft. Seine These lautete: Es gibt eine universelle Schwerkraft, die auf alle lebenden Organismen einwirkt. Diese nannte er „Gravitas Animalis“.

Eine Zeit der neuen Ansätze

Ärzte galten im 18. Jahrhundert als Quacksalber, Kurpfuscher, Wunderheiler oder Exorzisten. Als Allheilmittel wurden Klistierspritzen und Aderlass eingesetzt. Und es wurden Präparate aus Weinstein, Opium, Moschus und Tamarinde zur Behandlung verwendet. Doch es habe auch neue Überlegungen in der Medizin gegeben, so Warndorf: An der Wiener Fakultät lehrte Gerard van Swieten.

Er gilt als Vertreter der Aufklärung und als Kämpfer gegen den Aberglauben. Doch zum Rationalismus jener Zeit gehörte es immer noch, Teufel und Dämonen als vorhanden zu betrachten, so Warndorf. Mesmer sei jedoch davon überzeugt gewesen, dass es eine unsichtbare Kraft gebe, die sowohl für eine Krankheit als auch für deren Beseitigung sorge.

Unsichtbare Kräfte

Und er hat sich laut Warndorf durch das Phänomen der entdeckten „Elektrizität“ in seiner Vorstellung bestätigt gesehen, dass es nämlich Naturkräfte gebe, die der Mensch nicht sehen könne. Analog der neuentdeckten Phänomene des ultravioletten Lichts und des Magnetismus. Letzteres baute Mesmer als unsichtbare Kraft in seine Theorie über den animalischen Magnetismus ein, um sich später wieder davon loszusagen. Auch der Ansatz der Elektrizität tauchte später nicht mehr auf. Mesmer hielt jedoch an der Praxis des Handauflegens fest, die eine Krisis beim Patienten hervorrufen soll.

1775 tauchten erstmals Berichte über Mesmers Methoden in Wiener Zeitungen auf. Die gebildete Gesellschaft war beeindruckt, weil ein Arzt erstmals wie ein Naturwissenschaftler aufgetreten sei. Die Ursache von Krankheit wurde nicht religiös verbrämt, so Warndorf: Mesmer habe vielmehr physikalische Erklärungen geliefert.

Warndorf erzählte über Mesmers spektakuläre Vorführungen in den Salons von Wien und Paris. Aber auch von seinen Gegnern, die mit auf den Plan gerufen wurden. Zeitungen machten sich mit Karikaturen über Mesmer lustig. Und Mesmer selbst fehlte es an der Sprache, um seine Theorie über den animalischen Magnetismus deutlich zu machen.

Vom Versuch, eine Blinde zu heilen

Alleine das Erleben könne seine Theorie verständlich machen, interpretierte Warndorf den Versuch, die blinde Pianistin Maria Theresia Paradis heilen zu wollen. Messmer habe gehofft, dass er mit einem spektakulären Erfolg seine Kritiker verstummen lassen könne. Doch der Widerstand gegen die fortschreitende Heilung wuchs, als Paradis begriff, dass eine sehende Pianistin nicht die gleiche Aufmerksamkeit erregen würde wie eine blinde.

Sie brach die Behandlung ab und flüchtet sich wieder in ihre Blindheit. Franz Anton Mesmer geriet in Streitigkeiten. In den Augen der Eltern hatte der Arzt versagt. „Und die Wiener Gesellschaft hatte ihren großen Skandal, der bis heute nachwirkt und mehrfach verfilmt wurde“, sagte Warndorf.