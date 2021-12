Frau Kemp, wie ist der Verein „Mandelzweig“ zu bewerten – als Sekte?

Der Verein „Mandelzweig“ wurde in Berlin-Wedding gegründet. Das dortige Café Mandelzweig ist ein missionarisches Gebetshaus, das unter dem Motto „Schmecken und sehen wie freundlich Gott ist“ agiert. Geleitet wird es von Christian und Dorothea Stockmann. Er und die Mandelzweig-Gemeinde waren bis März 2020 im Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden. Der Bund hat sich klar von ihm und seinen Äußerungen in Bezug auf die Corona-Regelungen distanziert. Bei der Mandelzweig-Gemeinde handelt es sich um eine christlich-fundamentalistische Gemeinschaft, deren Leiter sich immer mehr der politischen Position der AfD angenähert hat und durch rechtsextreme und verschwörungsideologische Äußerungen auffällt.

Was sind die Ziele dieser Weltanschauungsgemeinde?

Ihren Auftrag sieht die Mandelzweig-Gemeinde darin, allen Menschen von ihrem Glauben an Jesus Christus zu erzählen. Sie leben und verstehen die Bibel wörtlich. In dieser Überzeugung verwerfen sie alles Fremde und bauen ein starkes dualistisches Weltbild auf.

Radolfzell OB Gröger gratuliert dem FHG-Team zur Impf-Aktion Das könnte Sie auch interessieren

Sind ihre Strukturen und Ziele mit dem Grundgesetz aus Ihrer Sicht vereinbar?

Grundsätzlich haben wir in Deutschland eine positive Religionsfreiheit. Daher ist der Wunsch und das Ziel der Mandelzweig-Gemeinde, die Missionierung der Menschen in Deutschland, mit dem Grundgesetz vereinbar. Was kritisch betrachtet werden muss, sind Äußerungen des Gemeindeleiters Christian Stockmann. Wenn er dazu aufruft, gegen geltende Corona-Regelungen zu verstoßen, und fremdenfeindliche und demokratiefeindliche Äußerungen tätigt, dann muss man sehr genau hinschauen. Christian Stockmann ist auch Begründer des Netzwerkes „Christen im Widerstand“, welches durch ihn Beziehung zur Mandelzweig-Gemeinde hat. Ich vermute, es gibt sehr viele Überschneidungen zwischen den Menschen, die in Berlin die Gottesdienste der Mandelzweig-Gemeinde besuchen, und den aktiven Mitgliedern im Netzwerk Christen im Widerstand. Auf ihrer Homepage findet man eine Netzwerk-Karte, auf der Mitglieder angezeigt werden. Innerhalb von Baden gibt es einige Treffer, darunter auch in Radolfzell.