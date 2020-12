von Petra Reichle

„Großes Werk gedeiht nur durch Einigkeit“ – diese Zeile aus dem Lied „Turner auf zum Streite“ wurde in der 100-jährigen Geschichte des Stahringer Turn- und Sportvereins (TSV) unzählige Male gesungen. Die im Lied beschworene Einigkeit trug den Verein nicht nur durch seine Geschichte, sondern wurde in seinem Jubiläumsjahr 2020 in höchstem Maße vom Verein, seinem Vorstand, Trainern, Mitgliedern und Wegbegleitern gefordert.

Aus Anlass des 100. Jubiläums hat der Turn- und Sportverein (TSV) Stahringen eine umfangreiche Vereinschronik erstellt. Sie bietet neben vielen historischen Fotos und Dokumenten eine Zusammenfassung der Vereinsgeschichte, aber auch Einblicke in das heutige Vereinsgeschehen. Um die Chronik trotz der Absage aller Veröffentlichungs-Veranstaltungen allen Mitgliedern und Interessenten noch im 100. Vereinsjahr zukommen zu lassen, unterstützt der TSV-Vorstand die individuelle Zustellung.

Aktuell bringt das Corona-Virus bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr den Sportbetrieb über viele Wochen hinweg komplett zum Erliegen. Besonders schmerzt den Verein, dass das über viele Monate hinweg geplante Jubiläumsfest ebenso abgesagt werden musste wie viele andere Veranstaltungen, welche nicht nur die Geselligkeit fördern, sondern den Verein auch finanzieren.

Stefanie Klepser, stellvertretende Vorsitzende, und Olav Kromrey, Vorsitzender des TSV Stahringen im Sommer 2020 mit Vereinsfahne auf dem Homburg-Sportplatz. Hier hätte zur gleichen Zeit das große Jubiläumsfest stattfinden sollen. | Bild: Petra Reichle

„Alles fehlt“, bringt es Stefanie Klepser, stellvertretende Vorsitzende des TSV, auf den Punkt. Trotzdem bleibt sie ebenso wie Vorsitzender Olav Kromrey optimistisch. „Wir erhalten sehr viele Rückmeldungen von unseren Mitgliedern. Viele vermissen den gemeinsamen Sport und die Gemeinschaft, umso mehr freuen sich alle auf die Zeit, wenn wir unseren Sportbetrieb wieder aufnehmen können.“

Mitglieder halten dem Verein die Treue

„Besonders freut uns, dass in diesem Jahr nur sechs Mitglieder aus dem Verein ausgetreten sind – wir sehen das als großes Zeichen der Verbundenheit“, ergänzt Olav Kromrey. Sobald wieder Planungssicherheit besteht, wird der Verein die Planungen für die Jubiläumsfeierlichkeiten wieder aufnehmen. „Unser Jubiläumsfest ist nicht ausgefallen, wir haben es lediglich verschoben. Selbst wenn es erst 2022 stattfinden sollte, wird das Fest dann umso rauschender sein“, so Kromrey.

Die älteste bekannte Aufnahme des TSV Stahringen entstand im August 1926 an den Triberger Wasserfällen im Rahmen der Teilnahme am Landesturnfest in Offenburg. Von links, hinten: Pirmin Schmid, Alfons Weber, Heinrich Weber, Karl Korherr und Karl Birr. Vorne: Alfons König, Wilhelm Weber und Ernst Keller. | Bild: TSV Archiv

Die 100-jährige Geschichte des Vereins begann im September 1920 mit seiner Gründung. Über viele Jahre hinweg waren die Stahringer Turner weit über die Ortsgrenzen hinaus erfolgreich. Im Jahr 1958 wurde Verein nach seiner durch den Zweiten Weltkrieg bedingten Auflösung neu gegründet. Zu den sportlichen Höhepunkten der Vereinsgeschichte zählen die herausragenden Erfolge der Leichtathleten seit Ende der 1950er-Jahre. Über viele Jahrzehnte hinweg prägten die Brüder Bernd, Willi und Felix Mohr die Erfolgsgeschichte der Stahringer Leichtathletik.

Einer der Höhepunkte in der 100-jährigen Vereinsgeschichte ist die Gründung der Abteilung Fußball verbunden mit der Gründung einer 1. Mannschaft im Jahr 1968. Die Gründungsmannschaft von links: Helmut Sandmann, Udo Beil, Walter Lamprecht, Rolf Lamprecht, Manfred Rehm, Ernst Keller, Albert Bohn, Dieter Westphal, Alfons Wolfram, Hubert Speck, Fritz Wagener und Heinrich Renz. | Bild: TSV Archiv

Im Jahr 1968 wurde die Abteilung Fußball gegründet, verbunden mit der Gründung einer 1. Fußball-Mannschaft und der Eröffnung des Homburg-Sportplatzes. Seinen größten Rückschlag musste der Verein im Jahr 1995 erleben, als das Vereinsheim vollständig niederbrannte. Bereits 1997 konnte der Verein sein neues, in Eigenarbeit errichtetes Vereinsheim einweihen. Für diesen Einsatz wurde der TSV vom Deutschen Fußballbund mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet.

Ehrenmitglied beim TSV Stahringen zu werden, ist eine besondere Auszeichnung, denn in der 100-jährigen Vereinsgeschichte wurden nur zehn Personen zum Ehrenmitglied ernannt. Im Bild die vier lebenden Ehrenmitglieder im Sommer 2020 auf der Ruine Homburg (von links): Gerd Petermann, Werner Merk, Rolf Lamprecht und Walter Drexler. | Bild: Petra Reichle

Zum Abschluss des Jubiläumsjahrs war es dem Verein wichtig, mit der Veröffentlichung einer Vereinschronik nicht nur das 100. Jubiläum zu würdigen, sondern vor allem seinen Mitgliedern und Wegbegleitern eine Freude zu machen.

Chronik zeugt von starkem Gemeinschaftsgefühl

Für die Chronik haben die Stahringer die Speicher und Keller nach historischen Fotos und Dokumenten durchforstet. Zeitzeugen berichteten in vielen schönen Gesprächen von den Geschichten hinter den Bildern. Sie erzählten, was den Verein und seine Mitglieder geprägt habe. Wie bereits in den 1920er-Jahren Gemeinschaft, Kameradschaft und das Ehrenamt den Verein getragen hätten. Wie Feste gefeiert wurden und bereits 1921 der erste Vereinsausflug seine Mitglieder auf die Insel Mainau führte. Diese Werte und Bräuche haben den Verein, der seit 100 Jahren das Dorf- und Familienleben begleitet, geprägt und werden bis heute gelebt.