von Gerald Jarausch

Es ist eines der großen Projekte in diesem Jahr in Markelfingen: das Baugebiet „Im Tal“. Der Ortschaftsrat von Markelfingen hat nun kürzlich die Voraussetzung dafür geschaffen, dass auch die letzten Lücken im Baugebiet geschlossen werden können. Gerade einmal 21 der 75 Bauplätze galt es dabei noch zu vergeben. Wie bereits bei der ersten Offerte herrschte auch jetzt ein großer Andrang auf die verbliebenden Plätze. So bewarben sich 151 Haushalte auf die 21 offenen Bauplätze.

In den nächsten zwei Jahren muss gebaut werden

Besonders gut standen die Chancen der Bewerber, wenn sie die von der Stadt geforderten Vorgaben erfüllen konnten. Dazu zählte zum Beispiel das Vorhandensein von Kindern, einer Arbeitsstelle in Radolfzell oder der näheren Umgebung oder auch das Engagement in einem oder mehreren Vereinen.

Nach der Vergabe wird es nicht mehr lange dauern, bis das letzte verbliebene Baugebiet auf Markelfinger Gemarkung dann vollständig bebaut ist. Denn die neuen Eigentümer sind dazu verpflichtet, den Bau der Gebäude auf ihren Flächen innerhalb der nächsten zwei Jahre zu beginnen.

Baufortschritt wird aufgezeichnet

Aktuell ist rund ein Drittel der 75 Baufenster mit einem Gebäude bebaut. Trotz Arbeitskräftemangel und teilweise vorhandener Materialengpässe ging es in den vergangenen Monaten stetig im Tal voran. „Ich habe nicht gehört, dass es nicht vorwärts geht“, berichtet Ortsvorsteher Lorenz Thum auf SÜDKURIER-Nachfrage.

Seit dem Jahr 2018 wurden auf der Ostseite des Ortes Wohnhäuser errichtet. Den Baufortschritt hält man übrigens mit einer Zeitrafferkamera, die auf dem Kirchturm montiert ist, fest. „Die Aufnahme will man nach Vervollständigung der Häuser dann präsentieren“, lässt der Ortsvorsteher wissen.

Kindergarten soll im Frühjahr öffnen

Bereits im Frühjahr 2023 soll auch der neue Kindergarten, der dort von von der Werner und Erika Messmer-Stiftung errichtet wird, eröffnet werden. Betrieben wird die Einrichtung von der Arbeiterwohlfahrt (AWO).

Mit der Fertigstellung des Baugebietes ist man in Markelfingen dann an einem Punkt angelangt, an dem nur noch vereinzelte Gebäude gebaut werden können. Die Bauplätze, die dafür möglich sein könnten, befinden sich in den noch vorhandenen Baulücken und sind in privater Hand. Die Stadt selbst besitzt keine weiteren Flächen, die dafür zur Verfügung stehen.