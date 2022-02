Corona hat die Region fest im Griff. Am Montag lag die Inzidenz im Landkreis Konstanz bei fast 1263, rund 4750 Personen waren infiziert – 410 davon in Radolfzell. An städtischen Schulen in der Stadt wurden laut der Verwaltung in der vergangenen Woche 66 Schülerinnen und Schüler per Schnelltest positiv getestet, mit einem PCR-Test wurden davon 47 Infektionen bestätigt. 13 Pool-Tests seien positiv ausgefallen, durch PCR-Tests ergaben sich 17 positive Schüler. Bei den Lehrkräften gab es vier positive Schnelltests, von denen drei bestätigt wurden. Zudem sei eine weitere Person des Schulpersonals positiv gewesen.

In Einzelfällen kommt es zu Stundenausfällen

Wie aber wird mit Kindern verfahren, die aufgrund eines positiven Tests oder aber als Kontaktperson in Quarantäne bleiben müssen? Wie Brigitte Reichmann, Leiterin der Abteilung Schulen und Sport, berichtet, bearbeiten Grundschulkinder, die nicht in die Schule gehen können, daheim entweder ihren Wochenplan oder bekommen von ihren Lehrern Aufgaben gestellt. An den weiterführenden Schulen in der Stadt werden die Informationen zu den Aufgaben an die isolierten Schüler dagegen „entweder digital oder über sogenannte Hausaufgabenmentoren beziehungsweise Mitschüler“ übermittelt. „Nur die Hausherrenschule berichtet von Hybridunterricht in einer Klasse“, so Reichmann.

Radolfzell OB Gröger bietet Organisatoren des Corona-Protests einen Dialog an Das könnte Sie auch interessieren

Pool-Tests Im vergangenen Jahr kündigte die Stadtverwaltung an, an Radolfzeller Schulen auf Pool-Testungen umzustellen. Dabei werden die Proben mehrerer Schüler gemeinsam in einem Röhrchen gesammelt und im Anschluss zusammen ausgewertet. Fällt das Ergebnis positiv aus, werden alle Schüler des betroffenen Pools noch einmal einzeln getestet, um herauszufinden, wer von ihnen wirklich infiziert ist. Laut Brigitte Reichmann werden an der Sonnenrainschule, den Grundschulen in Stahringen, Markelfingen, Güttingen und Liggeringen und dem Friedrich-Hecker-Gymnasium bereits Pool-Tests durchgeführt. Bis Mitte Februar solle es auch an der Ratoldusschule Pool-Tests geben.

Stand Freitag sei es an den meisten Schulen allerdings noch zu keinen größeren Ausfällen gekommen. „Es kann aber in Einzelfällen zu Stundenausfällen kommen“, sagt die Abteilungsleiterin – allerdings sei das nicht immer auf Corona-Erkrankungen zurückzuführen. Bislang habe zudem nur an der Grundschule Markelfingen der Stundenplan reduziert werden müssen. In Böhringen befanden sich derweil in der vergangenen Woche zwei Klassen in Quarantäne, nachdem bei jeweils fünf bis sechs Kindern PCR-Tests positiv ausgefallen waren.

Radolfzell Weihrauch führt zu Punktabzug: Wie gut schneiden Radolfzeller Sehenswürdigkeiten im Internet ab? Das könnte Sie auch interessieren

Schulen bereiten sich auf mehr Infektionen vor

Und wie geht es weiter, wenn noch mehr Infektionen festgestellt werden? „Die Schulen bereiten sich auf diverse Szenarien so gut wie möglich vor“, sagt Brigitte Reichmann. Denn je nach Alter der Schüler und Anzahl der einsetzbaren Lehrer und Lehrerinnen müsse unterschiedlich reagiert werden. „Lehrer, die Krankheitsvertretungen übernehmen können, werden dann eingesetzt. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten klären die Schulen mit dem Schulamt.“ Aufgrund der unterschiedlichen Ausgangslage an jeder Schule sei es schwierig, eine einheitliche Aussage zu treffen.

Positive Fälle in Kitas

Bei den Kindergärten der freien Träger haben laut Brigitte Reichmann acht von elf Trägern in der vergangenen Woche insgesamt zwei positiv getestete Kinder und drei positiv getestete Erwachsene gemeldet. Bei zwei Einrichtungen gebe es temporäre Einschränkungen bei der Betreuung. Grund dafür seien Erkrankungen beim Personal, „die aber nicht unbedingt etwas mit Corona zu tun haben“. Bei den städtischen Einrichtungen fehlten am Freitag fünf Mitarbeiter und neun Kinder aufgrund von Corona-Infektionen. Brigitte Reichmann erklärte damals, es gebe noch keine Einschränkungen des Betreuungsangebots in den städtischen Kitas durch die Pandemie.

Radolfzell Das neue Kulturkonzept steht: Diese Ziele wurden für Radolfzell festgelegt Das könnte Sie auch interessieren

Aber: „In Einzelfällen kann es bei gravierenden Personalengpässen zu einer Reduzierung auf Notgruppenbetrieb an einzelnen Tagen in einzelnen Gruppen kommen“, das sei in der vergangenen Woche allerdings nicht der Fall gewesen. Eine Notgruppenbetreuung versuche man momentan mit sehr großem Einsatz durch Mehrarbeit der Mitarbeiter zu verhindern, so die Abteilungsleiterin. Die Kindertageseinrichtungen sollen offen gehalten werden.