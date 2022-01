Eine aufmerksame Bürgerin hat am vergangenen Donnerstag einen traurigen Fund am Bahnhof Böhringen gemacht: In einer Sporttasche versteckt hinter einem Fahrkartenautomat lag ein toter Hund der Rasse Chihuahua.

Diensthundestreife rückt aus

„Die Frau hat uns sogleich alarmiert, die Kollegen sind mit einer Diensthundestreife nach Böhringen gefahren“, sagt Daniela Schmidt, Sprecherin der Bundespolizei Konstanz. Auch der Tierschutzverein Radolfzell wurde alarmiert. „Bei Fundtieren werden wir immer kontaktiert“, sagt Vereinsvorsitzende Julia Bierbach.

Hund war nicht registriert

Die hinzugezogene Tierrettung habe versucht den Chip des Hundes auszulesen, der Chihuahua sei jedoch nicht registriert, so Schmidt. Die Tierrettung habe den Hund anschließend mitgenommen.

„Ermittlungen werden von uns nicht aufgenommen. Der Hund war augenscheinlich unverletzt“, sagt die Sprecherin. Wer der Besitzer des Hundes ist, ist weiterhin unklar. „Wir unterstützen die Tierrettung, indem wir in den sozialen Medien einen Aufruf gestartet haben“, sagt Julia Bierbach vom Tierschutzverein.