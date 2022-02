Nach dem Angriff der russischen Truppen auf Befehl ihres Präsidenten Vladimir Putin auf die Ukraine hat die Rathausspitze in Radolfzell sich zu einem Zeichen der Solidarität und Anteilnahme mit der ukrainischen Bevölkerung entschlossen. Die Beflaggung am Rathaus ist mit einem Trauerflor ergänzt worden. Oberbürgermeister Simon Gröger hat eine Erklärung abgegeben, darin heißt es: „Wir sind sehr betroffen und erschüttert über den Krieg in der Ukraine. Die russische Invasion ist ein bestürzender, brutaler Bruch des Völkerrechts und ein Angriff auf die Demokratie und unsere Freiheit und Grundwerte. Das trifft die Menschen in Europa und in unserer Stadt mitten ins Herz. Wir trauern um Menschen, die in diesem Krieg bereits ihr Leben verloren haben und fühlen mit jenen mit, die ihnen nahestanden.“ Bürgermeisterin Monika Laule ergänzt: „Unsere ganze Solidarität gilt allen Ukrainern, die der Zukunft nun mit großer Angst und Sorge entgegensehen.“