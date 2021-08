Mit 300.000 Übernachtungen jährlich ist die Höri-Gemeinde Gaienhofen ein touristisches Schwergewicht am Untersee. Gemessen an der Zahl der kurtaxenpflichtigen Übernachtungen rangiert die dörfliche Gemeinde auf Platz zwei hinter Radolfzell – bei nur einem Zehntel der Einwohnerzahl. Der Tourismus hat für Gaienhofen einen hohen Stellenwert. Er generiert vor Ort eine Wirtschaftskraft in Höhe von 16 Millionen Euro pro Jahr. Mehr als eine Million Euro investierte die Gemeinde Gaienhofen in den Umbau und in die Sanierung ihres ehemaligen Rathauses. Im linken Flügel des Gebäudes zog nun die Tourist-Information (TI) in ihr neues Domizil. Das Land Baden-Württemberg förderte den Umbau zur TI mit 462.000 Euro aus dem Tourismus-Infrastruktur-Programm. Das Land würdigte mit einem zweiten Platz im Fördertopf besonders die Idee einer erlebnisorientierten Tourist-Information. Dabei greifen Sonderanfertigungen mit neuartigen Techniken dreidimensionaler Darstellung den Charakter der Halbinsel Höri sowie des Untersees auf.

Bereits der Zutritt in die TI durch einen Windfang ist ein Erlebnis. Der gläserne und in Blau getünchte Eingang vermittelt durch seine unterschiedlichen Farbtöne die Wassertiefen im See. Er stellt einen realen Punkt im Untersee mit Blick auf die Höri dar.

Beim Betreten der Tourist-Information breitet sich unter den Füßen ein detailgenaues Modell des Untersee-Beckens mit einer realen Abbildung der Tiefe und der Ufergebiete aus. Für die Gestaltung des Vinylbodens lieferte das internationale Projekt „Tiefenschärfe“ hochauflösende Daten für den Druck.

Betritt der Tourist den Raum, so läuft er über den Untersee hinweg auf ein etwa neun Quadratmeter großes plastisches Schichtmodell der Halbinsel Höri zu. Das Modell ist ein Unikat und wurde aus real existierenden Topografiedaten aus Schichtholz dreidimensional gefräst.

Auf der Oberfläche blenden Projektoren die Topografie, die Sehenswürdigkeiten, die Hotels und Ferienwohnungen sowie die Radwege auf das Modell. Der Tourist bedient hierbei einen Touchscreen und sieht gleichzeitig auf einem Bildschirm Fotografien seiner potenziellen Herberge oder die Sehenswürdigkeit seines Ziels. Der Gast kann auf dem Modell vorab seine Radtour oder Wanderung planen und die Route mit einem QR-Code auf sein Smartphone laden – oder sich die passenden Informationen auch klassisch als Drucksache aushändigen lassen.

Die Ideen für die Gestaltung der neuen TI stammen von Herbert Moser. Der Inhaber einer Professur für Mediengestaltung an der Dualen Hochschule für Mediengestaltung Ravensburg arbeitete mit einem großen Team an der Umsetzung der Ideen. Die in Schichten heruntergezogene Decke erinnert ein wenig an weiße Wolken, die von Sonnenstrahlen umflutet werden. Eine weitere Attraktion ist die Spielecke für Kinder. Sie bildet den Bodensee mit dessen Umland sowie die Gebirgszüge der Voralpenregion ab. Mit einem Murmelspiel lässt sie die Kinder, wie auch jung gebliebene Erwachsene, die Urlaubsregion spielerisch erfahren. Die Servicetheke ist leicht geschwungen und durch eine leichte Wellenbewegung auch kompatibel für Menschen in Rollstühlen konstruiert worden.

Die Leiterin der TI, Sabine Giesler, hat gleich eine mehrfache Freude an ihrem neuen Arbeitsplatz. Neben einem neuen Backoffice mit komfortabler Ausstattung und ruhiger Arbeitsatmosphäre für die Konzeption touristischer Angebote der Gemeinde sei es ein großes Vergnügen, ankommende Gäste bei ihrem Erstaunen zu sehen sowie die Freude der Touristen über die neue TI zu beobachten. „Sie können sich vorstellen, dass alles hier viel mehr Spaß macht und die ganze Arbeit ein bisschen angenehmer wird“, sagt sie. Auch der Koordinator des Umbaus und Leiter des Bauamts von Gaienhofen, Johannes Wilhelm, beobachtet eine Faszination über die neue Tourist-Information bei den anreisenden Gästen. Auch Kinder hätten an den Modellen des Untersees und der Kugelbahn eine Riesenfreude.