Radolfzell vor 20 Minuten

Toll, ein anderer macht‘s: Externe Firma soll die Ratoldusschule energieeffizienter machen

An der Radolfzeller Gesamtschule sollen künftig viele Tonnen Kohlenstoffdioxid eingespart werden, dafür sollen unter anderem neue Fenster her. Darum will sich die Stadtverwaltung aber nicht selbst kümmern.