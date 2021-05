von Natalie Reiser

Die Hausherrenschule am Luisenplatz hat einen neuen Schulleiter. Tobias-Jonathan Rottmann hat die Stelle Anfang Mai übernommen. Der Familienvater hat als Sonderschullehrer im In- und Ausland gearbeitet und war beim Schulamt als Regionalkoordinator für Inklusion zuständig. Als Leiter des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums (SBBZ) will er die Kooperation mit anderen Schulen ausbauen.

Seit 2012 am Bodensee

Tobias-Jonathan Rottmann kommt aus Brandenburg. 2012 hat ihn die Liebe an den Bodensee gezogen. Der 41-Jährige ist mit einer Radolfzellerin verheiratet. Gemeinsam hat das Paar drei Kinder.

Rottmann hat an mehreren Schulen in der Region berufliche Erfahrung als Sonderschullehrer gesammelt. Er lehrte fünf Jahre lang mit 14 Deputatstunden an der Haldenwangschule Singen, an der Gemeinschaftsschule Gebhardschule Konstanz und der Grund- und Hauptschule Überlingen am Ried.

Gleichzeitig war er als Regionalkoordinator für Inklusion am Schulamt Konstanz Ansprechpartner für Fragen zur Inklusion im Landkreis Tuttlingen und Konstanz. Im Anschluss daran konnte er mit seiner Familie den Wunsch realisieren, im Ausland zu leben. An einer deutschen Schule in Mexiko leitete er Inklusionsklassen und setzte sich für den Aufbau von inklusiven Strukturen ein.

Bisher eher Vogelperspektive

Während er als Lehrer an verschiedenen Schulen und in seiner Tätigkeit im Schulamt eher aus der Vogelperspektive auf die Schullandschaft schaute, kommen als Schulleiter nun neue Herausforderungen auf ihn zu. „In die Leitung muss ich mich erst einarbeiten. Hauptsächlich für eine Schule da zu sein, ist durchaus eine neue Aufgabe für mich“, erzählt er im Büro des ehrwürdigen Schulgebäudes mit Stuckdecken und einigem Mobiliar aus dem vergangenen Jahrhundert.

Rottmann steht hinter dem Modell, Kinder mit besonderem Förderbedarf in den normalen Schulunterricht zu integrieren. Kinder, die in der Hausherrenschule lernen, können dort einen Abschluss machen. Angestrebt werde allerdings, dass sie wieder in eine andere Schule wechseln, sobald sie genügend Unterstützung bekommen haben und stabil genug sind, sich in eine Klasse der normalen Größe einzufügen.

Das Inklusionsmodell berge, so seine Überzeugung, keine Nachteile für die anderen Kinder. Die Befürchtung, sie würden in ihrem Lernfortschritt gehemmt, sieht er nicht bestätigt. „Meiner Erfahrung nach entwickeln gesunde Kinder, die mit Kindern lernen, die mehr Unterstützung benötigen, oft gute soziale Kompetenzen“, so Rottmann.

Zusammenarbeit mit anderen Schulen

Mit der Tegginger und der Ratoldusschule funktioniere die Zusammenarbeit bereits gut. Langfristig strebe er an, die Inklusion mit weiteren Schulen zu fördern. Für jedes Kind mit Förderbedarf werde ein individueller Plan erstellt, der festlegt, wie oft und in welchen Fächern das Kind von einem Sonderpädagogen unterstützt wird. „Wir sollten fragen: Wie kann es funktionieren, dass dieses Kind eine Schule besuchen kann, die nah an seinem Wohnort liegt?“, meint Rottmann.

Er könne sich Inklusion aber auch andersherum vorstellen, beispielsweise eine Grundschulklasse mit Kindern, die keinen Förderbedarf haben, in seine Schule aufzunehmen. „Bei Inklusion geht es vor allem um die Haltung“, sagt der Pädagoge. Seine Überzeugung: „Es ist normal verschieden zu sein.“

Ganztagesbetrieb und Medieneinsatz

Doch für die nahe Zukunft stehen zunächst andere Aufgaben an. Der Schulleiter will so bald wie möglich den Ganztagesbetrieb, der aufgrund von Corona eingestellt wurde, wiederaufnehmen. Ferner gilt es, einen Medienentwicklungsplan zu erstellen. Jede Schule in Radolfzell soll der Stadt ein Konzept vorlegen, mit welchen digitalen Medien sie künftig arbeiten will, wie diese eingesetzt werden und welche Mittel dazu nötig sind.