von Natalie Reiser

Die Theatertage im Kinderkulturzentrum Lollipop finden trotz Corona statt – doch natürlich unter veränderten Bedingungen.

Die Besucheranzahl zur Eröffnungsveranstaltung für Familien „Vom Fischer und seiner Frau“ wird auf 30 Personen beschränkt. Dafür soll es an diesem Familientag, am Sonntag, 8. November, erstmals zwei Aufführungen geben. Fünf weitere Veranstaltungen in der folgenden Woche sind für Grundschüler geplant.

Kindergarten-Gruppen können in diesem Jahr nicht eingeladen werden. Auch die Theaterstücke an Schulen, die normalerweise im November in Kooperation mit der internationalen Theaterorganisation Kulturkarawane stattfinden, fallen in diesem Jahr aus.

Bedürfnis nach Gesellschaft

Dass die Theatertage trotz Pandemie angeboten werden können, wird von allen an der Organisation Beteiligten begrüßt. „Wir sind sehr dankbar für diese Möglichkeit“, sagt Jugendreferentin Eva-Maria Beller.

Das komplett ausgebuchte Ferienprogramm im Sommer habe gezeigt, dass „ein großer Hunger nach Gesellschaft“ da sei, so Beller. Den Ausdruck „social distancing“ findet die Jugendreferentin auch etwas falsch gelagert: „Wir sollen ja nur körperlich Abstand halten und uns nicht gesellschaftlich isolieren.“

Aus dem Blickwinkel der Kinder

Gerade die Theatertage seien so wertvoll, führt sie weiter aus, weil ganze Grundschulgruppen eingeladen werden und so alle Kinder Theaterluft schnuppern können, egal welchen sozialen Hintergrund sie haben.

„Bei der Auswahl der Stücke, setze ich die Kinderbrille auf“, erzählt Projektleiter Ibrahim Güler, „ich finde es wichtig, dass die Geschichten spannend sind, aber gut ausgehen und Mut machen.“

Bürgermeisterin Monika Laule sprach dem Team des Kinderkulturzentrums ein großes Dankeschön aus.

Für die Theatertage hat Güler fünf Theatergruppen eingeladen, die neben Klassikern auch moderne Märchen spielen.

Vorverkauf ab 21. Oktober

Eintritt zur Familienvorstellung gibt es nur mit Sitzplatzreservierung. Der Vorverkauf startet am 21. Oktober, telefonisch unter 0 77 32/91 91 45/-46 oder per Mail lollipop@kinderkulturzentrum.de