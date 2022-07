Frau Steiert, werden Sie als Verantwortliche bei der Stadt für die Organisation des Hausherrenfests 2022 angesichts der steigenden Corona-Zahlen nervös?

Nervös bin ich nicht, schaue aber insgesamt besorgt auf die Corona-Zahlen. Als Veranstalter liegt uns die Gesundheit der Beteiligten und unserer Besucher am Herzen. Was wir dazu beitragen können tun wir und das gleiche erhoffen wir uns auch von unseren Besuchern.

Verantwortlich für die Organisation: Christine Steiert. | Bild: Kuhnle & Knödler

Sind in Ihrem Team noch alle gesund?

Es sind alle gesund und wir testen uns seit Beginn der Woche regelmäßig, damit auch wir als Veranstalter nicht für andere zum Risiko werden. Gerade beim Aufbau arbeiten wir teilweise eng mit Dienstleistern und Vereinen zusammen. Leider bin ich seit heute zu Hause mit einem positiven Schnelltest. Daher kann ich nur betonen, wie wichtig es ist, sich regelmäßig zu testen und bei Krankheitssymptomen zu Hause zu bleiben.

Haben Sie Rückmeldungen aus den Vereinen, läuft alles nach Plan?

Bei den Vereinen läuft alles nach Plan und das nach zweijähriger Pause. Man merkt schon, dass das Hausherrenfest bei vielen Vereinen einen sehr routinierten Ablauf hat und die Vorfreude groß ist.

Die Mitglieder der Stadtkapelle wollen sich vor ihrem Einsatz alle testen und haben für ihren Stand vor dem Konzertsegel ein Hygienekonzept entwickelt. Gibt es Vorgaben von der Stadt an die anderen Vereine als Standbetreiber?

Es war die Entscheidung aller Vereine und uns auf die Gesundheit aller Beteiligten und Besucher zu achten. Alle am Hausherrenfest tätigen Vereinsmitglieder, Bühnenakteure und Dienstleister testen sich vor ihrem Einsatz am Hausherrenfest jeden Tag. Das Kulturbüro stellt Tests und Masken für alle Beteiligten zur Verfügung. Hygieneauflagen im gastronomischen Bereich gab es auch schon vor Corona am Hausherrenfest und wurden von allen Vereinen immer tadellos umgesetzt.

Wie sieht es für Besucher aus, gibt es Vorschriften oder Empfehlungen?

Seit Anfang April 2022 sind die Corona Vorgaben für Veranstaltungen grundsätzlich entfallen. Dennoch ist es unser aller Aufgabe verantwortungsbewusst mit der Infektionslage umzugehen. Ich rate allen Besuchern: Testen Sie sich, bevor Sie zu einer Veranstaltung gehen, bleiben Sie mit Krankheitssymptomen zu Hause und tragen Sie eine Maske, wenn Sie den Mindestabstand nicht einhalten können oder sich in geschlossenen Räumen befinden.

Hat das Landratsamt als übergeordnete Gesundheitsbehörde Richtlinien an die Stadt Radolfzell herausgegeben?

Wir sind mit dem Landratsamt seit längerer Zeit in enger Abstimmung wegen der Corona- und Hygienemaßnahmen für das Hausherrenfest. Wir haben hierfür auch Leitsätze erhalten an die wir uns halten.

Kann sich das bis Sonntag noch ändern? Etwa, dass man nur mit einem negativen Test auf das Festgelände am See kommt?

Wir gehen nicht davon aus, dass sich bis zum Hausherrenfest noch etwas ändert.

Sollten Besucher mit einer Maske auf das Hausherrenfest kommen?

Jeder sollte auf sich und die eigene Gesundheit achten. Das heißt, Maske da tragen, wo es eng wird und der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Wichtig ist es zudem, sich regelmäßig zu testen und bei Krankheitssymptomen zu Hause zu bleiben.

Stellen Sie Desinfektionsständer auf? Welche Vorsorgemaßnahmen werden getroffen?

Es befinden sich in allen Toiletten ausreichend Desinfektionsspender und ausreichend Seife. Toiletten und Thekenflächen werden ausreichend und regelmäßig gereinigt. Alle Standbetreiber und Dienstleister am Hausherrenfest setzen die Hygienemaßnahmen streng um. Wo wir für die Sicherheit der Besucher sorgen können, tun wir das.

Die Mooser Wasserprozession landet zum zweiten Mal rechts von der Mole an. Mitarbeiter der städtischen Betriebe errichten den Behelfssteg für die Boote. | Bild: Becker, Georg