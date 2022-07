Gute Nachricht für Tennis-Familien: Die Hauptversammlung des Tennisclubs (TC) Radolfzell auf der Mettnau hat beschlossen, dass die Mitgliedsbeiträge für Jugendliche herabgesetzt werden: Kinder bis zwölf Jahre zahlen pro Jahr 30 Euro, Jugendliche von 13 bis 18 Jahren einheitlich 50 Euro.

Früher wurde hier unterschieden, ob ein Elternteil Mitglied ist oder nicht und ob die Jugendlichen Mannschaftsspieler sind. Den gleichen Jahresbeitrag zahlen Auszubildende und Studenten (50 Euro). Darüber informiert der TC Radolfzell in einer Pressemitteilung.

Tarif für junge Familien

Neu eingeführt wurde ein Jahresbeitrag für junge Familien mit 390 Euro für zwei Erwachsene plus deren Kinder bis 12 Jahre. Diese Beitragssenkung sei umso erstaunlicher, als zur Zeit ja eigentlich alles teurer werde, betont der TC Radolfzell. Man möchte aber hier ein Zeichen für die Jugend setzen, so der Vereinsvorsitzende Peter Baur in seiner Argumentation in der Versammlung, der die Mitglieder einstimmig folgten.

Radolfzell Tennisclub Radolfzell unter neuer Leitung Das könnte Sie auch interessieren

Der TC will auch weiter gezielt in das Anwerben neuer Mitglieder investieren. So beschloss die Versammlung, dass die Aktion „Tennis ist toll“ auch 2022 weitergeführt wird, wonach ein Neumitglied für 160 Euro vier Trainerstunden und die Mitgliedschaft für ein Jahr erhält.

Neue Zeiten wegen der Sommerhitze

Angesichts der zuletzt großen Hitze wurde beschlossen, dass das Breitensport- und Gästeturnier um eine Stunde nach hinten verschoben wird: Nunmehr wird es donnerstags von jetzt neu 15 bis 17 Uhr gespielt. So wollen die Organisatoren an heißen und sonnenintensiven Tagen etwas bessere Bedingungen schaffen.

Radolfzell Radolfzeller Tennisspieler wollen die Halle auf der Mettnau in Eigenregie betreiben Das könnte Sie auch interessieren

Kassierer Ralph Kaiser berichtete von einem ausgeglichenen Haushalt, wenn auch die Rücklage für die Instandsetzung der Sprinkleranlage für die Plätze in Anspruch genommen werden musste. Die aus dem Amt scheidende langjährige Kassenprüferin Heidrun Muranyi wurde einstimmig durch Doris Freitag ersetzt.

In der Versammlung ehrte der TC für 25 Jahre Mitgliedschaft Steffi Kamm, Henry Kummer und Rita Natterer. Für 30 Jahre ehrte er Christian Mayer, für 40 Jahre Brigitte Gürtler und Eberhard Schaffner, für 50 Jahre Rudolf Gmeinder, Hans Lechler, Martina Reichle und Iris Schickinger und für 60 Jahre Margot Kramer.