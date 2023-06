Sie stehen wieder in den Startlöchern: Die beliebten Mettnau Summer Nights, die wie ihr Zwilling, die Jazz Open-Reihe von der Zeller Kultur veranstaltet werden. Beide locken mit ungezwungener Atmosphäre bei freiem Eintritt – nur freiwillig gegebene Spenden werden gesammelt.

Fetziger Sound an lauen Sommerabenden

Seit nunmehr 15 Jahren begeistern die fetzigen Sounds an lauen Sommerabenden an der Alten Konzertmuschel, vom leichten Plätschern des Sees begleitet. Was so herrlich entspannt klingt, ist harte Vorbereitung. „Wir brauchen unbedingt zehn Leute zum Aufbauen“, berichtet Andreas Nitschke vom Organisations-Team, das wie alle Mitglieder ehrenamtlich arbeitet. „Aber irgendwie läuft es jedes Mal wie von unsichtbarer Hand geleitet“.

Diese Bands sind dieses Jahr dabei Die Konzerte finden immer freitags ab 20 Uhr statt. Am 23. Juni spielt mit Pause eine junge Band vom Bodensee Pop, Folk, jazzige Vibes, mehrstimmigen Gesang und handgemachte Beats von Saxophon, Gitarre, Drums, Bass und Synthesizer. Weiter geht es am 7. Juli der Band Hot Club d´Allemagne, die das Erbe von den Swing-Legenden Django Reinhardt und Stéphane Grappelli angetreten haben und ihre Liebe zum Gipsy Jazz nicht verleugnen können. Es folgt am 21. Juli das Frank Muschalle Trio, das eigens aus Berlin anreist und mit Piano, Drums, Vocals und Bass zu Jazz, Blues und Boogie-Woogie einlädt. Den Abschluss bildet am 4. August die Band Back To Blues, die mit ihrer Sängerin eine High Energy Blues Party mit Funk und Jazz verspricht.

Und ein Blick in den winzigen, vollgestellten Raum hinter der Konzertmuschel zeigt, wie mühsam es ist, die hochgestapelten Stühle, Tresen, Kaffeemaschinen und Getränkekästen auf den Platz vor der Bühne zu schaffen. „Manchmal, etwa wenn es Tangomusik gibt, legen wir auch einen Tanzboden aus“, sagt Waltraud Rasch.

Tanzen ist ausdrücklich erwünscht

Aber getanzt werden kann auf jeden Fall, denn auch dafür sind die sorgsam ausgewählten Bands gekommen. „Mittlerweile bewerben sich viele, es gibt gute Rückmeldungen auf unseren ganz besonderen Veranstaltungsort. Aber wir laden auch neue Gruppen ein, in diesem Jahr etwa die junge Band PAUSE, deren Mitglieder aus Markdorf kommen“, erläutert Waltraud Trippe, die sich hauptsächlich um die Auswahl und Einladung der Gruppen kümmert.

Wie immer bei Freiluft-Konzerten spielt das Wetter eine nicht zu unterschätzende Rolle. „Es empfiehlt sich, bei unsicherer Wetterlage am Veranstaltungstag einen Blick auf unsere Webseite www.zellerkultur.de zu werfen, dort kündigen wir einen Ausfall oder den Wechsel in die Fürstenbergstraße aktuell an“, berichtet Ingrid Dreisbach, die bei der Zeller Kultur für die Pressearbeit zuständig ist.