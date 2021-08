Die Halbinsel Mettnau ist eine der schönsten Kulturlandschaften Europas. Das Restaurant Strandcafé, das in idyllischer Lage unterhalb des historischen Scheffelschlösschens und direkt am Ufer des Bodensees liegt, wirbt zu Recht mit dem Slogan „Ihr Logenplatz am See“. Die attraktive Lage, die klaren und hellen Räumlichkeiten sowie die regionale und saisonale Küche, werden von Einheimischen und Gästen gerne für Feste und Feiern gebucht. Nun wurde das beliebte Restaurant/Café durch ein eingeschossiges Gebäude erweitert, welches Raum für Veranstaltungen und Tagungen für bis zu 120 Personen bietet.

Die Architektur

Das ehemalige Nebengebäude wurde durch einen eingeschossigen Anbau ersetzt, der direkt an die westliche Front des Strandcafés angebunden ist. Kernstück des neuen Gebäudes ist ein kombinierter Veranstaltungs- und Tagungsraum, der sich Richtung Süden öffnet und einen einzigartigen Blick über die Terrasse des Restaurants Strandcafé hinweg auf den Bodensee frei gibt. Dieser Raum ist für bis zu 90 Personen ausgerichtet.

Angegliedert ist ein weiterer Raum, der Platz für bis zu 30 Personen bietet. Eine mobile, schalldichte Raumtrennung bietet Flexibilität, sodass die barrierefreien Räume separat oder auch für bis zu 120 Personen genutzt werden können. Die bisherigen Lager-, Ver- und Entsorgungsräume sowie die zentrale Anlieferung wurden in das neue, insgesamt 480 Quadratmeter große Gebäude, das in Holzbauweise erstellt wurde, eingebunden. Bei der Materialauswahl hat die Restaurant Strandcafé Mettnau GmbH, die sowohl Bauherr wie auch Betreiber ist, Rücksicht auf die regionalen Gegebenheiten genommen. Die zurückhaltende kubische Form und die verwendeten Materialen fügen sich harmonisch in die Landschaft ein. Die großzügigen Glasflächen wurden mit einer speziellen Beschichtung ausgestattet, die nach neusten Erkenntnissen als präventive Vogelschutzmaßnahme gelten.

Die Nutzung

Die Ausstattung des Gebäudes ist im gehobenen Segment einzuordnen, sodass sich die Räumlichkeiten ebenso für Tagungen, Veranstaltungen wie für (festliche) Familienfeiern eignen. Beide Räume sind mit modernster Präsentations- und Kommunikationstechnik ausgestattet. Eckhard Scholz, Geschäftsführer und Kurdirektor der Mettnau sowie Geschäftsführer der Tochterfirma Re-

staurant Strandcafé Mettnau GmbH, freut sich mit Restaurantleiterin Cordula Schumacher und dem gesamten Team des Restaurants Strandcafé auf die künftige Nutzung. „Wir freuen uns, dass wir mit dem erweiterten Raumangebot unseren Gästen zusätzliche Möglichkeiten für ihre Veranstaltungen und Tagungen mit direktem Blick auf den schönen Bodensee bieten können.“ Neben Familienfeiern und Tagungen nutzen viele Paare, die sich im Trauzimmer des Scheffelschlösschens das Ja-Wort geben, die Möglichkeit, mit ihren Gästen am oder im Restaurant Strandcafé zu feiern. Dies ist nun nicht nur in dem neuen Gebäude möglich, sondern kann durch ein romantisches Rahmenprogramm ergänzt werden. Die Restaurant Strandcafé Mettnau GmbH hat zum 1. Juni die Helio Solarfähre übernommen und bietet diese auch für individuelle Events an.