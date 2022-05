von Gerald Jarausch

Am kommenden Sonntag, 15. Mai, wird es nach zweijähriger Pause wieder einen verkaufsoffenen Sonntag unter dem Motto „Tag des Rades“ in Radolfzell geben. Die veranstaltende Aktionsgemeinschaft Radolfzell hat wie gewohnt ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt, das den Besuchern der Stadt in der Zeit zwischen 12.30 und 17.30 Uhr Unterhaltung bieten soll.

So sind Auftritte verschiedener Musikgruppen Teil des Programms, und natürlich soll es auch ein großes Angebot an Essen geben. Zudem ist wieder auf dem zentral gelegenen Marktplatz eine Fahrradmesse geplant, die in dieser Größe tatsächlich selten zu finden sein wird.

Fahrräder gleich ausprobieren

Denn die Aktionsgemeinschaft konnte 19 namhafte Hersteller dazu bewegen, ihre Showtrucks nach Radolfzell zu fahren, um eine große Bandbreite der aktuellsten Modelle im Fahrrad- und E-Bike-Bereich auszustellen. Doch nicht nur das: Auf der Messe darf man die etwa 250 verschiedenen modernen Drahtesel auch gleich ausprobieren.

Da sich Räder nicht nur an Fahrrädern finden, sondern auch an Autos, hat die Aktionsgemeinschaft auch die heimischen Autohändler animieren können, die aktuellsten Modelle am Tag des Rades in der Stadt auszustellen.

Weitere Programmpunkte

So zeigen zum Beispiel die Autohäuser Blender, Ernst+König, Südstern Bölle, Graf Hardenberg sowie Reule und Schönenberger die Neuheiten ihrer Marken in der Seemeile auf dem Weg zwischen Altstadt und dem Einkaufszentrum Seemaxx.

Wer sehen möchte, was Könner auf und mit einem Fahrrad alles anstellen können, sollte auf dem Seetorplatz vorbeischauen. Dort zeigt Markus Stahlberg um 13, 14.40 und 16.15 Uhr, was mit dem Rad möglich ist. Der ehemalige Deutsche Meister in der Disziplin „Trail“ hat in der Vergangenheit zudem auch unterhalterische Qualitäten bewiesen, was jede Menge Spaß verspricht.

Gleich nebenan auf dem Platz zeigt der Vespa Club Singen eine Vespa-Oldie-Präsentation. Und natürlich nicht zu vergessen – praktisch alle Geschäfte in der Innenstadt sind an diesem Sonntag geöffnet.