Als Hobbygärtner hat man viele Fragen: An welchem Standort gedeihen meine Pflanzen und Kräuter am besten? Um welche Uhrzeit sollte ich Tomaten spätestens bewässern? Und wie lagere ich sie am besten? Im Gemüsefach im Kühlschrank? Oder ist genau dort der schlechteste Ort für gereifte Tomaten?

In Moos auf der Höri gibt es eine Gärtnerei-Familie, die seit 100 Jahren und über fünf Generationen hinweg ein enormes Wissen im Gemüse- und Obstanbau gesammelt hat und es von jeher mit den Menschen teilen wollte. An ihrem Tag der offenen Tür am 3. Juli beantwortet die Gärtnerei Duventäster-Maier Fragen und macht auch eine äußerst spannende Führung durch ihren Betrieb, der nach Richtlinien des Qualitätssiegels Baden-Württemberg produziert. Die Familie hat sich für die Besucher schwer ins Zeug gelegt – sie verspricht nicht nur Führungen mit viel Information über den Betrieb, sondern auch einen Tag mit Volksfestcharakter.

Für den Familienbetrieb gibt es gute Gründe, seine Pforten am landesweiten „Tag der gläsernen Produktion“ zu öffnen, persönliche Einblicke in den vielseitigen Betrieb mit dessen hohem Qualitätsanspruch zu gewähren und auch ein Fest zu feiern. Nahezu 100 Jahre ist er über Generationen hinweg erfolgreich in Frauenhänden. Der Anbaubetrieb schreibt Erfolgsgeschichten und bleibt dabei im wahrsten Sinne des Wortes geerdet. Er entwickelte sich seit den 1920er Jahren mit dem für damalige Zeiten typischen Hausiervertrieb der Hegischeese (bei der ein nostalgischer Korbwagen zu den Kunden geschoben wurde) hin zu einem Beschicker von Wochenmärkten bis zum Obst- und Gemüseanbau mit eigenem Hofladen und dem Verkauf veredelter Produkte des eigenen Anbaus.

Seit fünf Jahren gibt es einen fast schon nostalgischen Rückgriff im Vertrieb: die Lieferung der hochwertigen Waren wie vor 100 Jahren direkt vor die Haustür. Vor drei Jahren eröffnete der Hofladen außerdem einen Automaten mit Verkauf rund um die Uhr.

Nicht nur die Betriebsgeschichte kann auf Informationstafeln am Tag der offenen Tür in Erfahrung gebracht werden, sondern auch die Produktion nach den Richtlinien des Qualitätssiegels Baden-Württemberg. Dazu gehört auch die Schädlingsbekämpfung mit Nützlingen. Wie diese funktioniert, kann man unter einem Mikroskop und über einen Bildschirm genau beobachten. Manfred Heck, ein ehemaliger Mitarbeiter vom Amt für Landwirtschaft, präsentiert die für den biologischen Anbau notwendigen Nützlinge mit viel Freude und großer Begeisterung, verspricht die Familie. Die Nützlinge werden dabei in kleinen und mit Nahrung versehenen Tütchen in das Gewächshaus gehängt und durch die hohe Luftfeuchtigkeit, den Regen und die Wärme für ihren Einsatz befreit. Für die Bestäubung der Tomaten und der Zucchini setzt der Gemüseanbau-Betrieb spezielle Hummel-Völker ein, die den Gästen am Tag der gläsernen Produktion präsentiert werden. Familienmitglieder führen im Dreiviertelstundentakt und mit Informationen über die Fruchtwechsel-Bewirtschaftung durch die 2,6 Hektar große Freilandfläche zu den Gewächshäusern mit einer Fläche von insgesamt 3600 Quadratmetern.

Das Programm

Ein Traktoren-Express zieht zwei Obsterntewägen hinter sich her und bietet auf seiner romantischen Tour rund um das Betriebsgelände und zum Hofladen Platz für 36 Personen. Die Besucher können an einer Verkostung der veredelten Produktpalette teilnehmen oder ihren Hunger auf der grünen Wiese oder im Festzelt mit Fleischgerichten und vegetarischen Gerichten sowie Salaten aus eigenem Anbau oder einer Wok-Gemüsepfanne bei einer Bewirtung unter freiem Himmel stillen. Apropos Essen: Eine Ernährungsberaterin gibt vor Ort Tipps und Informationen. Der Musiker, Entertainer und Lokal-Matador Chris(toph) Metzger unterhält die Gäste. Noch ein Tipp von der Redaktion: Die Gastgeber teilen ihr Wissen offenherzig und bereitwillig. Dabei stehen sie gleich zweisprachig Rede und Antwort – auf Hochdeutsch sowie in feinstem Alemannisch.