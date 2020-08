von Natalie Reiser

Till Rehfeld hat seine Kollektion aufgehängt. Ein buntes Meer aus T-Shirts in leuchtenden Farben umgibt den Gymnasiallehrer. Seit 2004 beschäftigt er sich mit Druckdesign und Kunstdruck von Textilien.

Nun bietet er als Dozent an der Volkshochschule an, das Bedrucken von T-Shirts oder anderen Kleidungsstücken in einem einfachen Druckverfahren, dem Schablonensiebdruck, zu erlernen.

Bunte Motive mit Botschaft

Auf den ersten Blick wirken die T-Shirts, die Rehfeld gestaltet, sehr fröhlich. Grüne Pinguine auf einem Shirt in Pink, ein rotes Gürteltier auf gelbem Stoff. Sieht man sich den Aufdruck genau an, dann merkt man, in vielen Grafiken steckt eine Botschaft, die auf Umweltprobleme und menschliche Misswirtschaft hinweist.

Eine Reihe von Pinguinen hüpft von ihrem Eisberg in die Wüste, das Gürteltier hat einen Gürtel mit einer Zündschnür umgeschnallt. Dem Erdkunde- und Biologielehrer sind diese Themen wichtig. Doch statt sie plakativ in Schriftzügen festzuhalten, verpackt er sie lieber in Zeichnungen.

Patricia Ngo Nonos freut sich über das farbenfrohe T-Shirt mit den Pinguinen, das sie von Till Rehfeld geschenkt bekommen hat. Dass der Klimawandel für deren Lebensraum am Südpol bedrohlich ist, wird sie erst später lernen. | Bild: Natalie Reiser

„So muss man ein bisschen mitdenken“, meint Rehfeld, der seit seiner Studienzeit mit den Drucken experimentiert: „Damals wollte ich dem Trend, ein Modelabel auf dem T-Shirt zu tragen, etwas entgegensetzen.“ Seit zwei Jahren bedruckt er Bio-Fairwear und klimaneutrale Textilien.

Vegane Farben auf Wasserbasis

Welche Motive aufgedruckt werden, steht den Kursteilnehmern natürlich frei. Jeder ist eingeladen, seiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Der Schablonensiebdruck ist eine einfache Art des Kunstsiebdrucks. Im Vergleich zum Fotosiebdruck kommt er ganz ohne den Einsatz von fotosensiblen Pasten und anderen Chemikalien aus.

Rehfeld verwendet vegane Farbe auf Wasserbasis. Zunächst wird der Entwurf zu Papier gebracht oder direkt am Computer gestaltet. Die Bilder werden dann im Rechner vektorisiert, das heißt die Bilder werden in einfache Formen wie Kreise, Rechtecke oder Linien umgesetzt und mit einem Plotter in eine Folie geschnitten.

Im Anschluss fixiert man die Schablonen auf einem Nylongewebe und presst die Farbe mit einer Rakel auf das Textil. Zuletzt werden die Farben mit einer Transferpresse hitzefixiert. Die Kleidungsstücke können bei 60 Grad gewaschen werden.

Der Kurs findet im Friedrich-Hecker-Gymnasium statt. Infos unter: www.vhs-landkreis-konstanz.de und www.rehfeld-shirts.de