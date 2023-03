An der alten Ziegelei in Radolfzell ist derzeit die Polizei mit mehreren Mannschaftswägen im Einsatz. Sprecher Marcel Ferraro vom Polizeipräsidium in Konstanz erklärt auf Anfrage, dass erneut nach Jasmin M. sowie weiteren Hinweisen gesucht wird. Die Suche habe gegen 11 Uhr begonnen und werde so lange dauern, „wie es geht“. Ferraro betont, dass an der Stelle Ermittlungsansätze nochmal überprüft werden. „Wir schauen, wie weit wir heute kommen und haben dann erstmal keine weitere Suchaktion geplant“, so der Sprecher. Denn die Polizei könne in der ländlichen Gegend nicht überall ins Blaue suchen.

Vermisst Der Fall Jasmin M.: Alles zur Suche nach der 21-Jährigen aus Eigeltingen Das könnte Sie auch interessieren

Jasmin M. ist 21 Jahre alt, circa 1,52 Meter groß und hat laut Personenbeschreibung der Polizei schulterlange, dunkelblonde Haare und blaugraue Augen. Ein Erkennungsmerkmal von Jasmin M. ist auch ihr Septum-Piercing an der Nase. Seit Sonntag, 19. Februar, wird sie von Familie und Freunden vermisst, drei Tage später veröffentlichte die Polizei den ersten Zeugenaufruf.

Auch zwei Autos und eine Decke gesucht

Anfang März wurde dieser erweitert um die Frage: Wer hat in der Zeit von Samstag, 18. Februar, bis Freitag, 24. Februar, im süddeutschen Raum sowie im Grenzgebiet mit der Schweiz und Österreich Beobachtungen gemacht, die Jasmin M. betreffen könnten? Im Besonderen fragt die Polizei nach einem orangenen Volkswagen-Bus T4, einem weißen Fiat Ducato Kastenwagen mit Werbeaufschrift und einer Decke mit gesteppter Seite in Rosa und samtener Seite in Weinrot. Hinweise werden weiterhin von jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

Die Polizei geht inzwischen von einem Gewaltverbrechen aus und hat Anfang März einen 42 Jahre alten Mann festgenommen. Dabei handelt es sich wohl um den Ex-Partner von Jasmin M.